Danny Jansen jogará pelo Blue Jays e Red Sox no mesmo jogo

Danny Jansen fará história no beisebol na segunda-feira quando jogará o mesmo jogo pelos dois times.

O cenário único foi definido em 27 de julho, quando o Toronto Blue Jays negociou Jansen com o Boston Red Sox — cerca de um mês depois de um jogo entre os dois times ter sido suspenso no segundo inning devido ao mau tempo no Fenway Park.

Jansen estava na escalação dos Blue Jays naquela noite e deveria fazer sua primeira rebatida antes do jogo ser encerrado e anunciado como uma rodada dupla dividida para 26 de agosto.

Um mês depois, o Red Sox, precisando de um rebatedor destro, adquiriu o veterano catcher. Na sexta-feira, o técnico do Boston, Alex Cora, confirmou que Jansen estará na escalação quando o jogo de 26 de junho for retomado na tarde de segunda-feira em Fenway.

“Sim, ele está pegando”, Cora disse aos repórteres. “Vamos fazer história.”

Jansen chamou isso de “definitivamente uma coisa legal”.

“Definitivamente grato”, ele disse. “Sinceramente, quando ouvi sobre isso, não pensei que seria o primeiro. O jogo existe há tanto tempo. É uma dessas esquisitices que acontecem neste esporte. É extremamente raro e legal.”

Reese McGuire foi o catcher de Boston para o jogo de 26 de junho, mas foi designado diretamente para o Triple-A Worcester após a troca de Jansen. Ele não está atualmente na lista de 40 jogadores do Red Sox.