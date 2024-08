Danny Silva fora do UFC Vegas 96, Francis Marshall entra contra Dennis Buzukja

Danny Silva está fora da luta deste sábado com Dennis Buzukja.

Na terça-feira, o UFC anunciou que Silva sofreu uma lesão que o forçou a sair do UFC Vegas 96. Em seu lugar, Francis Marshall entra em cima da hora para lutar contra Buzukja, com a luta agora sendo disputada no peso-leve em vez do peso-pena.

Marshall entrou no UFC após Série Contender em 2022, vencendo sua primeira luta por nocaute técnico sobre Marcelo Rojo. Desde então, Marshall teve uma vida difícil, perdendo lutas consecutivas para William Gomis e Isaac Dulgarian.

Um duas vezes Série Contender participante, Buzukja fez sua estreia no UFC ano passado, perdendo por decisão unânime para Sean Woodson em uma luta para a qual ele também perdeu o peso. Buzukja então retornou contra Jamall Emmers e novamente foi derrotado, dessa vez por nocaute técnico; no entanto, “The Great” finalmente conseguiu sua primeira vitória no UFC em março passado, parando Connor Matthews no UFC Atlantic City.

O UFC Vegas 96 acontece neste sábado no UFC APEX e tem como luta principal o duelo de médios entre Jared Cannonier e Caio Borralho.