Darwin Núñez foi suspenso por 5 jogos pela briga do Uruguai na Copa América

O atacante do Liverpool Darwin Núñez cumprirá uma suspensão internacional de cinco jogos como parte das punições aplicadas pela CONMEBOL, entidade que controla a seleção sul-americana, na quarta-feira, após incidentes na semifinal da Copa América do Uruguai contra a Colômbia no mês passado.

Nuñez, um dos cinco jogadores do Uruguai a receber uma suspensão, agora perderá as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 do seu país contra Paraguai, Venezuela, Peru e Equador. Ele também foi multado em US$ 20.000. Jogos domésticos não estão incluídos nas proibições, então a participação de Nuñez com o Liverpool não será afetada.

O meio-campista do Tottenham Hotspur, Rodrigo Bentancur, foi suspenso por quatro jogos e multado em US$ 16.000, enquanto José María Giménez, Mathías Olivera e Ronald Araújo receberam uma suspensão de três jogos e uma multa de US$ 12.000 cada.

Após a vitória da Colômbia por 1 a 0 em Charlotte, Carolina do Norte, em 10 de julho, vários jogadores e funcionários do Uruguai subiram nas arquibancadas para confrontar os torcedores, com a CONMEBOL iniciando uma investigação sobre o assunto nos dias seguintes.

Jogadores foram vistos praticando violência física com torcedores colombianos no Estádio Bank of America, e vídeos posteriores mostraram Núñez tentando jogar uma cadeira na multidão.

Seis jogadores, que tiveram um papel menor no incidente, receberam multa de US$ 5.000: Matías Viña, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Santiago Mele e Facundo Pellistri.

Darwin Núñez brigou com torcedores nas arquibancadas após a derrota do Uruguai para a Colômbia. Nick Tre. Smith/Icon Sportswire via Getty Images

A federação uruguaia como um todo foi multada em US$ 20.000, enquanto um representante da organização, Marcelo Garcia, foi banido de todas as competições da CONMEBOL por seis meses após ser visto jogando uma garrafa de água em torcedores de sua suíte no Estádio Bank of America.

O técnico Marcelo Bielsa defendeu as ações de sua equipe na época, reiterando que os jogadores estavam apenas agindo em legítima defesa e tentando proteger membros da família.

“A única coisa que posso dizer é que os jogadores reagiram como qualquer outro ser humano reagiria”, disse ele.

“Se você vir que há um processo para evitar que o que aconteceu aconteça. Se você vir que se o que aconteceu acontecer de qualquer maneira, e que há supostamente outro processo — uma saída de emergência, digamos — e ambas as coisas falham, e você vê sua mulher, ou sua mãe, ou um bebê, sendo atacado, o que você faria? Você perguntaria se eles vão punir as pessoas que se defenderam?”