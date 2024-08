Data de aumento do COLA em 2025: Quando seus benefícios poderão aumentar quando o ajuste for divulgado?

Os beneficiários da Segurança Social podem antecipar uma 2,63%ajuste de custo de vida (COLA) no próximo ano, abaixo dos atuais 3,2%. O COLA tem como objetivo garantir que a inflação não diminua o poder de compra dos beneficiários da Previdência Social e da Renda de Segurança Suplementar (SSI). Este ajuste é baseado no Índice de Preços ao Consumidor para Assalariados Urbanos e Trabalhadores de Escritório (CPI-W) do terceiro trimestre do ano anterior ao terceiro trimestre do ano corrente.

Embora o COLA de 2,63% seja menor que o deste ano, ele ainda oferece um impulso aos benefícios da Previdência Social. Conforme observado, “Os benefícios do atual COLA aumentam os benefícios dos beneficiários da Previdência Social em uma média de US$ 50.“Este ajuste positivo resulta de esforços de organizações como a Liga dos Idosos (TSCL)que defende os direitos dos idosos e conduziu a análise que levou ao número de 2,63%.

Vale ressaltar que a previsão do COLA vem diminuindo desde 2022, com o aumento de 3,2% deste ano sendo menos da metade do aumento de 8,7% observado em 2022. Conforme destacado, “A inflação caiu 3% em junho, mas o rápido aumento dos preços dos alimentos desde 2020 significa que o alívio financeiro ainda está muito longe.”

Apesar do COLA menor, o aumento ainda é benéfico para os beneficiários da Previdência Social.O objetivo do COLA é garantir que a inflação não eroda o poder de compra dos beneficiários da Previdência Social e da Renda de Segurança Suplementar (SSI)garantindo que o COLA de 2,63% ajudará a manter o valor dos benefícios.

O que um COLA de 2,63% significa para os beneficiários

No geral, o COLA de 2,63% para o próximo ano, embora inferior aos atuais 3,2%, continua a ser um desenvolvimento positivo para Beneficiários da Segurança Social. Isso reflete os esforços do TSCL e o comprometimento do governo em proteger o poder de compra dos beneficiários da Previdência Social e do SSI.

O ritmo de abrandamento da inflação sugere que a COLA da Segurança Social para aposentados e outros beneficiários em 2025 provavelmente será menor. Mary Johnson, uma analista independente de políticas de Previdência Social e Medicare, prevê um COLA de cerca de 2,7% no ano que vem, abaixo de sua estimativa anterior de 3%.

O índice de preços ao consumidor (IPC)rastreando a variação média de preço paga pelos consumidores, atingiu sua menor taxa de 12 meses em mais de três anos em junho. IPC-Wusado especificamente para calcular o COLA da Previdência Social, aumentou 2,9% no ano passado, uma queda notável em relação aos 3,2% que os beneficiários do COLA receberam em 2024.

A Senior Citizens League estima que o COLA pode ser de 2,63% em 2025, um aumento significativo, mas potencialmente insuficiente para corresponder aos custos crescentes. “O item de mercearia médio com preços rastreados pelo IPC saltou 24% de 2020 a 2023”, de acordo com a League, indicando que aposentados e beneficiários podem ter dificuldades, apesar de um COLA mais alto. A agência normalmente anuncia o ajuste do custo de vida para o ano seguinte em outubro.