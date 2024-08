Davante Adams retorna ao Las Vegas Raiders após nascimento do filho

HENDERSON, Nevada — Davante Adams retornou ao Las Vegas Raiders depois de ficar afastado do time por quase duas semanas devido ao nascimento de seu filho.

E enquanto o recebedor, três vezes selecionado para o primeiro time All-Pro, treinou na terça-feira à noite pela primeira vez desde 31 de julho e disse que estava animado para se juntar a um time que não só ainda está instalando um novo ataque, mas também nos últimos dias de uma competição de quarterback, Adams acrescentou: “se eu escolher, não vou jogar” em nenhum dos dois últimos jogos de pré-temporada dos Raiders.

“Obviamente, você tem que fazer o que tem que fazer quando se trata da família e, obviamente, dos seus filhos, mas sempre que você tem que perder algum tempo durante o acampamento neste momento do ano, não é a sensação mais confortável”, disse Adams, que estava com os Raiders nos seis primeiros treinos em Costa Mesa, Califórnia, antes de perder os cinco últimos e a abertura da pré-temporada em Minnesota.

“Mas você tem que voltar ao trabalho e, obviamente, ter alguma familiaridade com o esquema, me ajuda, me acalma, sabendo que já fiz tudo isso antes. Ainda assim, ser capaz de obter essas repetições para que possamos ir com tudo, [will help] garantir que compensaremos qualquer tempo perdido.”

Os Raiders escalaram todos os seus titulares em ambos os lados da quadra na derrota por 24 a 23 na abertura da pré-temporada para o Minnesota Vikings, um jogo em que Las Vegas liderava por 20 a 7 no intervalo.

Aidan O’Connell começou como quarterback e teve uma série, com Gardner Minshew jogando quatro séries no segundo quarto. O técnico do Raiders, Antonio Pierce, disse que esperava nomear um titular em algum momento após a exibição de sábado no Allegiant Stadium contra o Dallas Cowboys.

Adams era um fã e um olheiro que assistia em casa.

“Quero dizer, os dois se saíram muito bem”, disse Adams. “Os dois fizeram o que tinham que fazer e Gardner entrou e continuou de onde Aidan parou.

“Você pode ver que temos dois quarterbacks que não são necessariamente os mesmos… a linha ofensiva estava fazendo um bom trabalho mantendo os dois caras limpos, tanto quanto possível. Eu vi muita coisa boa, então, espero que continuemos fazendo isso e isso vai dificultar para a AP descobrir. Mas estou rezando por nada além de sucesso para os dois.”

O recebedor Tre Tucker disse que os Raiders estavam mais do que felizes com o retorno de Adams.

“O ataque passa por ele e a sala do recebedor também”, disse Turner. “Ele é um líder. Tê-lo é como, eu sempre digo, um impulsionador de confiança porque ele é um dos melhores [receivers in the league]se não o melhor. Então, só tê-lo ao lado de todos nós e meio que como ele nos ensina, criticando e todo esse tipo de coisa, é muito bom ter.”

Adams, que jogou no sistema do novo coordenador ofensivo dos Raiders, Luke Getsy, no Green Bay Packers, reconheceu que seu estado mental era diferente do que tinha antes de deixar o time.

“Tenho meu bebê saudável em casa e o resto das crianças lá”, disse Adams. “Então, temos uma casa cheia e muita ajuda e apoio ao nosso redor para garantir que eu possa ficar em casa quando estivermos no [Raiders] edifício também.”