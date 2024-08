Dave Roberts diz que árbitro errou na decisão e Dodgers perdem para Phillies

LOS ANGELES — Uma discussão acalorada sobre a interpretação de um árbitro sobre uma regra de obstrução levou Dave Roberts à primeira expulsão da temporada e, em sua opinião, desencadeou a sexta entrada de cinco corridas que custou o jogo ao Los Angeles Dodgers.

“Ele errou”, disse Roberts após a derrota dos Dodgers por 9-4 para o Philadelphia Phillies na quarta-feira à noite. “Isso é apenas um fato. Arbitrar é difícil. Eles fazem um ótimo trabalho. Hoje à noite, aquela jogada afetou o jogo.”

Os Phillies estavam perdendo por 4 a 3 quando Brandon Marsh fez um toque com ninguém eliminado e um corredor na segunda base no topo da sexta. O terceira base dos Dodgers, Enrique Hernandez, avançou para pegar a bola, girou e lançou para o shortstop Miguel Rojas, que correu para cobrir a base vaga. A luva de Rojas marcou o pé esquerdo deslizante de Alec Bohm antes que ele alcançasse a terceira base, mas o árbitro da terceira base Hunter Wendelstedt determinou que Rojas impediu o progresso do corredor antes de garantir a bola. Bohm foi considerado seguro.

Os Phillies passaram a ter uma vantagem de quatro corridas em um groundout, um wild pitch e um home run de três corridas de Kyle Schwarber, seu segundo de três na noite e seu terceiro de quatro em um período de 24 horas do Dodger Stadium. Os Dodgers perderam dois de três para um time dos Phillies que agora os lidera por 2 1/2 para o melhor recorde na Liga Nacional. Em um intervalo de 15 dias, sua liderança na NL West encolheu de 8½ jogos para três, com o San Diego Padres e o Arizona Diamondbacks em seu encalço.

Depois que a fumaça se dissipou, os Dodgers continuaram furiosos com a decisão de Wendelstedt. Roberts disse que foi “uma chamada perdida flagrante”.

Rojas, um veterano de 11 anos, afirmou que Wendelstedt estava “procurando ser o herói”.

“Acho que esse cara viu essa jogada um milhão de vezes, e ele só queria uma parte, não sei, parte de um momento do jogo”, disse Rojas. “E é muito triste que isso tenha mudado todo o contexto do jogo para nós, especialmente a maneira como estamos jogando agora, tentando ganhar jogos. É lamentável que um árbitro possa mudar a narrativa de um jogo e de uma série.”

O técnico do Dodgers, Dave Roberts, foi expulso por contestar uma obstrução na terceira base no sexto inning, quando os Phillies transformaram um déficit de 4 a 3 em uma vantagem de 8 a 4. Foto de Harry How/Getty Images

O chefe da equipe, Marvin Hudson, que estava arbitrando a segunda base, falou em nome de Wendelstedt após o jogo e disse que Rojas “estava na frente do grande sem a bola”, citando uma nova interpretação da regra de obstrução.

Durante a offseason, a Major League Baseball pediu aos árbitros que enfatizassem novamente a Regra 6.00(h) e marcassem obstrução se determinassem que o defensor se posicionou para impedir ou dificultar o caminho de um corredor até a base antes de receber a bola.

“Ele tem que ter a bola antes de poder ficar na frente da bolsa”, disse Hudson. “Essa é a nova regra deste ano.”

Roberts observou que Bohm recebeu uma lane quando Rojas abriu as pernas para receber o arremesso de Hernandez, embora o pé de Rojas tenha colidido levemente com o de Bohm enquanto ele aplicava a tag. Mais importante, Roberts acredita que a marcação, que não é revisável, perdeu o espírito da regra.

“Ainda estamos jogando beisebol e você tem que deixar alguns dos maiores atletas do mundo fazerem jogadas”, disse Roberts. “A regra era impedir que os caras bloqueassem a base para potencialmente machucar um corredor de base que está indo de cabeça para baixo. Essa é a gênese da regra. As pernas de Miggy estão bem abertas depois que ele segura a bola de beisebol. Então há uma pista. Se ele chegou lá a tempo. A bola o venceu. Havia uma pista. Ele não sabe para onde o corredor vai deslizar. Ele está tentando segurar a bola de beisebol para então virar e fazer uma marcação. É isso. É uma jogada de beisebol.”