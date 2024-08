De amigos a inimigos? A saga de mídia social dos Bengals de Ja’Marr Chase e Joe Burrow em meio a tensões contratuais

Ja’Marr Chase tem causado bastante comoção nas redes sociais ultimamente, e tudo gira em torno de seu impasse contratual com o Cincinnati Bengals. O último burburinho envolve uma postagem enigmática nas redes sociais com ninguém menos que seu companheiro de equipe, Joe Burrow.

O drama se desenrolou quando Chase postou uma foto de Burrow dando uma olhada séria de lado para a câmeracoincidindo com Chase chegando atrasado para o treino com roupas de rua. Para colocar lenha na fogueira, Burrow então fez exatamente a mesma foto sua foto de perfil no Instagram.

Ja’Marr Chase sente dor ao pensar em dizer o nome de Patrick Mahomes

Naturalmente, as pessoas foram rápidas em opinar sobre o assunto, com algumas especulando sobre significados ocultos por trás das postagens, enquanto outras descartam como se não fosse grande coisa. Um comentário sarcasticamente observou: “Uau. Que notícia chocante. Ele mudou seu PFP.” Outro sugeriu que Chase está usando Burrow como alavanca para garantir um melhor acordo com os Bengalscom Burrow alegremente tocando junto em apoio ao seu companheiro de equipe.

A tensão parece estar aumentando, com relatórios vazados aumentando o drama. Os Bengals estão agora oficialmente em maus lençóis após o último vazamento sobre seu wide receiver superstar. Está claro que a frustração está crescendo entre Chase e o time, especialmente após sua decisão controversa que levantou sobrancelhas em toda a liga.

Ja’Marr Chase está usando as mídias sociais como alavanca?

Em meio a todas as palhaçadas nas redes sociais, também há vozes de desaprovação. Um comentário criticou ambos os jogadores, chamando-os de “infantis” apesar de seus ganhos de milhões de dólares, e até mesmo sugerindo que os Bengals deveriam negociar Chase imediatamente. Outra pessoa expressou sua decepção, afirmando: “Seria bom se ele, você sabe, praticasse com o time.”

À medida que o impasse entre Chase e os Bengals continua a se desenrolar, uma coisa é certa: isto está longe de ser uma negociação contratual comum. O drama da mídia social só adicionou mais camadas a uma situação já complexa, e está claro que ambos os lados não estão se segurando em fazer suas vozes serem ouvidas. Resta saber como tudo isso vai se desenrolar, mas uma coisa é certa: a internet estará agitada com cada reviravolta dessa saga em andamento.