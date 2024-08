De la Fuente elogia o domínio da Espanha em 2024 após o ouro olímpico

Um extasiado Luis de la Fuente, técnico da seleção principal da Espanha, disse que o futebol de seu país deveria ser mais valorizado após o triunfo da seleção sub-23 na final do torneio olímpico contra a França na sexta-feira.

De la Fuente liderou a equipe sub-23 há três anos na conquista da medalha de prata nos Jogos de Tóquio, antes de ser nomeado técnico da seleção principal e vencer o Campeonato Europeu no mês passado.

O técnico pediu que as pessoas apreciassem a medalha de ouro que o time do Santi Denia conquistou em Paris, a primeira do país desde 1992, e o trabalho duro realizado após um verão em que a seleção espanhola sub-19 também conquistou o título do Campeonato Europeu.

A seleção feminina também obteve grande sucesso, vencendo a Copa do Mundo do ano passado e a Liga das Nações deste ano, embora tenha perdido para a Alemanha na disputa pela medalha de bronze na sexta-feira.

A Espanha derrotou a França em uma emocionante final olímpica e conquistou o ouro. Xavier Laine/Getty Images

“Não temos consciência do que conquistamos este ano e não valorizamos o futebol espanhol o suficiente. Vamos nos livrar de nossos preconceitos, realmente, quase nenhum time pode conquistar isso”, disse De la Fuente aos repórteres.

“Também a seleção sub-19, vice-campeã europeia sub-21 do ano passado… Vamos dar importância ao que foi conquistado hoje, esta é uma noite histórica, vivemos uma história épica que ficará na história das Olimpíadas e do esporte espanhol.”

O treinador de 63 anos também elogiou Fermín López e Álex Baena, que fizeram parte de sua equipe na Eurocopa antes de se juntarem à seleção olímpica no mês passado.

Eles se tornaram os únicos dois jogadores, ao lado do francês Albert Rust em 1984, a ganhar os dois títulos no mesmo verão.

“Fermin e Baena são muito generosos”, disse ele. “Eles queriam estar aqui com seus companheiros de equipe, com um time fantástico treinado por uma equipe técnica maravilhosa.”

O título olímpico de futebol também representa a primeira medalha de ouro em um esporte coletivo para a Espanha em 28 anos.

Informações da Reuters contribuíram para esta reportagem.