De Paris a Noah Lyles e Simone Biles, os momentos que mais lembraremos

Após 19 dias de competição, medalhas conquistadas, inúmeras comemorações e momentos memoráveis, as Olimpíadas de Paris 2024 estão chegando ao fim.

Da cidade de Paris no centro das atenções a Simon Biles e a ginástica dos EUA, passando pelo retorno dos fãs, os Jogos de Paris serão lembrados por muitas coisas.

Mas o que mais se destacou?

Fizemos uma pergunta final aos nossos especialistas que estavam em Paris e outros locais da França cobrindo tudo isso:

Qual é a única coisa que você vai lembrar dessas Olimpíadas daqui a alguns anos?

Sam Borden: Para mim, é o incrível gol da vitória de Trinity Rodman, do nada, pela seleção feminina dos EUA nas quartas de final contra o Japão. Foi a combinação perfeita: uma habilidade inacreditável que exigiu poder e precisão, misturada com circunstâncias intensas — no meio da prorrogação, uma disputa de pênaltis se aproximando — e a atmosfera inigualável de um estádio Parc des Princes lotado. A sequência toda foi marcante em muitos níveis, e uma das partes mais engraçadas sobre a coisa toda foi que Rodman disse depois que desmaiou quando a bola saiu do pé dela, então ela nem tem certeza do que fez. Se isso for verdade, ela será a única que não se lembra do gol porque qualquer um que o viu certamente nunca vai esquecer.

Trinity Rodman comemora após marcar o que acabou sendo o gol da vitória contra o Japão. Daniela Porcelli/ISI Photos/Getty Images

Coley Harvey: Daqui a alguns anos, nunca esquecerei o “lean” do photo-finish. Foi o movimento que Noah Lyles precisava para uma grande vitória. Falando em Lyles, ele teve as Olimpíadas mais selvagens de qualquer medalhista americano. Sair do topo do mundo com o ouro em um domingo, receber um diagnóstico alarmante naquela terça-feira, despejar cada grama de sua doença de COVID em um bronze na quinta-feira, ter que abandonar um revezamento naquela sexta-feira, as Olimpíadas de Lyles foram, em uma palavra, frenéticas.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Mas mesmo com o drama durante seu tempo em Paris, o show que ele e sete dos próximos homens mais rápidos do mundo fizeram durante o primeiro domingo de atletismo no Stade de France foi um que eu sempre lembrarei. Sentei-me naquela noite com o colega Marc Spears, e nós dois quase perdemos o controle quando olhamos para o painel de vídeo no estádio e reconhecemos ao mesmo tempo que Lyles que ele era de fato o campeão masculino dos 100 metros.

O volume era ensurdecedor. A cena, eletrizante. Se não fosse pela decisão de Lyles de fazer uma inclinação de última hora na linha, ele poderia não ter derrotado o jamaicano Kishane Thompson para solidificar seu lugar na imortalidade olímpica. Para mim, aquele momento emocionante ajudou a dar o pontapé inicial na impressionante sequência de medalhas de ouro americanas no atletismo.

Noah Lyles vence a final dos 100 metros masculino nas Olimpíadas de 2024. AP Photo/David J. Phillip

Emily Kaplan: Cobrir o último dia do torneio de golfe masculino no Le Golf National foi surreal. O esporte retornou recentemente às Olimpíadas após uma ausência de mais de 100 anos, e os Jogos de Paris deram-lhe impulso. Muitos dos maiores nomes do esporte — Xander Schauffele, Jon Rahm, Rory McIlroy, Hideki Matsuyama, Tommy Fleetwood e outros — estavam batalhando no topo da tabela de classificação, e então ver o medalhista de ouro Scottie Scheffler chorando durante a cerimônia esclareceu o quão significativo esse torneio foi para profissionais que ganham milhões de dólares e têm muita exposição fora do ciclo olímpico. A multidão foi fantástica, com dezenas de países representados, todos criando uma atmosfera elétrica.

A citação de McIlroy depois resumiu: “Com o quanto o jogo de golfe é um show de m— agora, você pensa em torneios que podem ser a forma mais pura de competição do esporte, não jogar por dinheiro. Então isso fala muito sobre o que é importante no esporte.”

Scottie Scheffler ficou emocionado ao ouvir o hino nacional durante a cerimônia de medalhas do golfe masculino. AP Photo/George Walker IV

D’Arcy Maine: Eu estava em Tóquio há três anos, sentado em enormes arenas e estádios e assistindo atletas realizarem seus sonhos de vida sem praticamente ninguém lá para testemunhar e nenhum membro da família animado para abraçar imediatamente após ganhar uma medalha. Aqueles Jogos foram difíceis para todos, com inúmeras restrições e regras e o ambiente esmagadoramente subjugado. Então, o que repetidamente me impressionou em Paris, em todos os esportes, foi a alegria desenfreada que vi de atletas, seus entes queridos e fãs.

Jogos Olímpicos de Verão de 2024 Fique por dentro de todos os esportes: • Agendar: Encontre seu evento favorito

• Rastreador de medalhas: Total de cada país

• PERGUNTAS FREQUENTES: Tudo o que você precisa saber

• Mais conteúdo das Olimpíadas

Em 2021, vi Simone Biles se retirar da competição por equipes e ouvi os sussurros abafados e preocupados dos poucos presentes, então vê-la e o resto da equipe dos EUA correrem depois de ganhar uma medalha de ouro redentora foi muito especial. Vi os sonhos de Novak Djokovic por um “Golden Slam” irem por água abaixo em Tóquio — e lembro de suas frustrações muito visíveis durante a disputa pela medalha de bronze — e então vê-lo chorando abertamente na quadra e com sua família depois de ganhar seu primeiro ouro em Roland Garros foi algo que nunca esquecerei. E esses tipos de exemplos poderiam continuar indefinidamente. Como tenho certeza de que a maioria dos atletas que participaram dos dois Jogos diria, as memórias ainda surreais de Tóquio me fizeram realmente apreciar o que experimentei em Paris, e as demonstrações visíveis de felicidade e gratidão são o que mais lembrarei.

Connor O’Halloran: Não sei se isso foi notado na TV, mas qualquer um que tenha comparecido pessoalmente conhecerá o canto “Allez Les Bleus!”. Ele tem sido um grito de guerra constante para os fãs franceses.

Eles gritam com a boca e pisam com os pés. Às vezes, as arenas pareciam um pouco com o antigo Coliseu. O canto tem fornecido uma trilha sonora estrondosa para cada evento em que qualquer atleta francês está competindo, e eles não precisam de nenhuma pista de sucesso para iniciá-lo: ouvi fãs franceses cantando em derrotas de boxe e em eventos de pista quando não tinham chance de vencer. Estava estrondoso na arena de tênis de mesa quando um francês estava fazendo o melhor que podia para segurar seu oponente chinês e estava essencialmente perdendo cada tacada. A França perdeu 12 dos 14 frames naquela partida de equipe. Foi uma demolição, mas ainda assim tudo o que se ouvia era “Allez Les Bleus!”

Alyssa Roenigk: Testemunhando a redenção das quatro Golden Girls que retornaram às Olimpíadas após duas semanas difíceis e estranhas em Tóquio. Alguns meses atrás, parecia altamente improvável que todas as quatro mulheres — Simone Biles, Suni Lee, Jade Carey e Jordan Chiles — fariam parte desse time. Quando fizeram, elas se tornaram uma das histórias mais envolventes dos Jogos. Biles queria dar uma reviravolta novamente e ter outra chance de ganhar o ouro geral. Lee queria outra chance na final das barras assimétricas. Carey queria fazer dois grandes saltos para provar que é uma das melhores do mundo e Chiles queria ganhar uma medalha individual.

Nossas histórias olímpicas favoritas • Como as estrelas jovens lucraram com a nova fama

• Por que o pickleball não está nas Olimpíadas?

• Salif Mane inspirado por seu falecido pai

• O legado irrefutável de Simone Biles

• Após nove medalhas de ouro, Ledecky ainda não terminou

Mais conteúdo das Olimpíadas

Elas fizeram tudo isso e ganharam o ouro por equipe — enquanto apoiavam umas às outras e celebravam suas competidoras. Embora uma trifeta de agências, incluindo a Corte Arbitral do Esporte, a Federação Internacional de Ginástica e o COI, tenha decidido que Chiles deveria devolver sua medalha de bronze porque seu treinador entrou com o inquérito sobre sua pontuação quatro segundos após o prazo, Chiles teve seu momento no pódio. E por seis dias, uma medalha de bronze.

Apesar da decisão, a imagem final e duradoura de uma semana e meia de ginástica selvagem ainda será a de duas medalhistas de ouro olímpicas, Biles e Chiles, se curvando diante da brasileira Rebeca Andrade no pódio, o que diz muito sobre o tipo de atletas que estão liderando o esporte para sua próxima era.

Rebeca Andrade no pódio com Simone Biles e Jordan Chiles Elsa/Getty Images

Jeremy Schaap: Foi Henrique IV, rejeitando o protestantismo e abraçando o catolicismo para reivindicar o trono francês no século XVI, que proferiu o imortal bon mot: “Paris vale uma missa”.

Ele poderia ter acrescentado que a cidade também seria um cenário ideal para uma reunião dos maiores atletas do mundo — e ele estaria certo.

Com todas as estrelas que brilharam na Cidade Luz durante os Jogos da Trigésima Terceira Olimpíada, nenhuma conseguiu ofuscar a própria Paris. Um dilúvio durante a cerimônia de abertura? Sim. Água suja do rio atrapalhando a competição? Sim.

Mas…

Às vezes, a cidade-sede é principalmente incidental aos procedimentos — apenas uma confusão de arenas que poderiam estar em qualquer lugar, além de fechamentos de estradas. Os vastos requisitos logísticos podem sugar a alma de qualquer metrópole. Paris, por outro lado, foi a atração principal desses Jogos, com eventos ambientados em todos os locais familiares e deslumbrantes. E que cenário melhor poderia haver?

Parafraseando um americano que deixou sua marca em Paris — mais ou menos na mesma época em que as últimas Olimpíadas aconteceram aqui, em 1924 — para aqueles que tiveram a sorte de participar desses Jogos, ou apenas de testemunhá-los, pessoalmente, ou mesmo em uma tela, isso ficará com eles, pois Paris é, sim, uma festa móvel, mesmo sob o peso dos anéis olímpicos.

A Torre Eiffel é iluminada durante as cerimônias de abertura das Olimpíadas de Paris. Joel Marklund/POOL/EPA-EFE/Shutterstock

Marc Spears: Eu cobri a NBA por 25 anos, cobri basquete universitário por cinco e duas Olimpíadas. Mas de todos os jogos de basquete que já fui, talvez o melhor que já vi foi o jogo das semifinais EUA versus Sérvia. Parecia um filme. Os sérvios, com o MVP da NBA Nikola Jokic, saltaram na frente e lideraram a maior parte do jogo. Não chegar ao jogo da medalha de ouro para LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e companhia, teria sido o momento mais embaraçoso de suas carreiras no basquete. Mas de alguma forma os americanos se esforçaram e lutaram em ambas as pontas da quadra para sobreviver em uma vitória muito emocionante.

A única outra coisa que me veio à mente foi ver a cesta de três pontos de Ray Allen no final salvando o Miami Heat nas Finais da NBA contra o San Antonio Spurs. A cesta de três pontos de Robert Horry para selar uma vitória nas Finais sobre o Detroit Pistons também foi enorme. Mas EUA-Sérvia, uau. Acho que vence.

Brian Windhorst: O local para o jogo de basquete em Lille, que teve 27.000 fãs, era incomum, mas tremendo para o volume. O momento indelével veio, naturalmente, quando a França fez um milagre de retorno quando o armador de 21 anos Matthew Strazel fez uma jogada de quatro pontos com 10 segundos restantes para forçar a prorrogação contra o Japão. A multidão enorme passando de abatida para inesperadamente eufórica em um piscar de olhos foi bastante memorável. Também foi bastante importante. Os franceses venceram na prorrogação e isso permitiu que eles avançassem para a rodada de medalhas.