De volta aos Dodgers, Freddie Freeman emocionado detalha o susto de saúde do filho

LOS ANGELES — Freddie Freeman retornou ao Los Angeles Dodgers no início da tarde de segunda-feira — após um período angustiante de duas semanas em que seu filho de 3 anos, Maximus, lutou contra um raro distúrbio neurológico — e viu novas camisetas enfeitando todos os armários. Elas eram Dodger Blue, com o nome e número de Freeman nas costas e a frase “#MaxStrong” estampada na frente.

Momentos depois, todos os treinadores e jogadores dos Dodgers os usaram durante os treinos pré-jogo em solidariedade ao seu astro primeira base e seu filho mais novo.

“Essa foi a primeira vez que chorei hoje”, disse Freeman. “Significa muito.”

As emoções de Freeman retornaram durante uma sessão de 30 minutos com repórteres enquanto ele detalhava a dor de ver seu filho sofrer. Max foi diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré, uma condição na qual o sistema imunológico do corpo ataca seus nervos, causando fraqueza, dormência e, no caso de Max, paralisia.

Max acordou em 22 de julho com uma leve claudicação e entrou em paralisia total quatro dias depois, levando Freeman a correr para casa após uma série no Houston Astros. Na quarta-feira, os médicos removeram Max do ventilador.

Cinco dias depois, Freeman estava de volta à escalação dos Dodgers para o início de uma série de três jogos com os Philadelphia Phillies, jogando na primeira base e rebatendo na terceira. Ele terminou 1 em 4 na vitória dos Dodgers por 5 a 3 e foi recebido com uma longa ovação de pé antes de sua primeira rebatida. Os Phillies se juntaram aos aplausos de seu banco de reservas. O relógio de arremesso foi parado quando ele saiu da caixa do batedor, tirou o capacete e acenou para a multidão, antes de então tocar a mão direita no peito.

“Isso tornou muito difícil rebater naquela primeira rebatida”, Freeman disse à MLB Network no campo após o jogo. “Quando você está chorando em um campo de beisebol da liga principal, é muito difícil rebater um arremesso vindo.”

Max passou oito dias em uma unidade de tratamento intensivo pediátrico antes de receber alta no sábado. No dia seguinte, ele começou a fisioterapia.

A personalidade de Max está de volta, disse Freeman, “mas ele precisa aprender a fazer praticamente tudo”.

O mais importante é que espera-se que Max se recupere totalmente.

“Ele não merecia isso”, disse Freeman. “Ninguém merece isso, ninguém que passa por isso. Não é só minha família. Nós íamos todas as noites, e cada sala estava cheia de [pediatric ICU]. E isso é de partir o coração. Muitas famílias estão passando por coisas assim. Somos um dos sortudos que pegaram Guillain-Barré e que ele pode ter uma recuperação completa. Há crianças por aí que estão lutando por suas vidas agora. Isso coloca tudo em perspectiva.

“Eu sei que os fãs do Dodger não gostam disso, mas eu ficaria feliz em fazer strike out com as bases lotadas na parte inferior do nono inning no Jogo 7 da World Series 300 milhões de vezes seguidas do que ver isso de novo. Mas ele está a caminho. Ele está a caminho. Vai ser uma longa estrada.”

Max passou de uma claudicação perceptível para a incapacidade de andar na noite de 22 de julho. Os médicos inicialmente o diagnosticaram com sinovite transitória, uma inflamação temporária do revestimento da articulação do quadril que é comum em crianças pequenas. No dia seguinte, Max não conseguia se sentar.

Tarde da noite de 24 de julho, a esposa de Freeman, Chelsea, contatou o gerente do vestiário dos Dodgers, Alex Torres, em pânico. Max não estava comendo ou bebendo e precisava ir ao hospital. O gerente Dave Roberts esperou por Freeman no banco de reservas no meio do nono inning de um jogo que os Dodgers estavam perdendo para o visitante San Francisco Giants e disse que ele precisava ir para casa. Os médicos fizeram exames, colocaram Max em uma intravenosa, deram-lhe Toradol (um forte medicamento anti-inflamatório) e o liberaram às 3:30 da manhã.

Freeman jogou em um jogo diurno na tarde seguinte, embarcou no voo do time para Houston e aguardou notícias da consulta de acompanhamento de Max com seu médico. O médico disse a Chelsea que Max precisava ser transportado para o hospital imediatamente, levando Freeman a correr para o aeroporto e pegar o primeiro voo de volta para o sul da Califórnia. Em 2 horas e meia, Max estava em um ventilador para reforçar seus pulmões porque a paralisia estava afetando seu diafragma. Ele não conseguia mover nenhuma parte do corpo abaixo do pescoço. Freeman o encontrou naquele estado quando chegou ao pronto-socorro às 22h.

“Acho que muitos de nós somos pais aqui”, disse Freeman, com a voz embargada enquanto apertava uma toalha perto do rosto. “Ver um dos seus filhos em um respirador lutando… foi difícil.”

Freddie Freeman foi recebido na segunda-feira por seus companheiros de equipe e membros da equipe do Dodgers vestindo camisetas azuis #MaxStrong com seu sobrenome e número 5 nas costas. Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Esportes

O ímpeto começou a mudar na manhã seguinte. Os médicos começaram uma rodada de imunoglobulina intravenosa — um tipo de imunoterapia usada como primeira linha de defesa contra Guillain-Barré — às 6h. Outra dosagem seguiu 13 horas depois. Menos de 10 minutos depois disso, Max começou a encolher os ombros, um grande sinal de que ele poderia estar virando a esquina. Na última terça-feira, houve conversas sobre retirar seu ventilador; no dia seguinte — precisamente às 22h46, como Freeman lembrou — aconteceu.

Max sentou-se em seu colo momentos depois.

“Não consigo descrever o quão bom foi poder segurar meu filho novamente”, disse Freeman. “Foi um momento especial, só de saber o quanto ele lutou naqueles cinco dias. Sabe, quando ele nasceu, estávamos tentando descobrir um nome; tínhamos que dar nomes a duas crianças naquela época. Chelsea encontrou Maximus. Eu fiquei tipo, ‘Esse é um nome forte.’ Eu não sabia que ele iria me provar que eu era verdadeiro em quatro anos de sua vida.”

Freeman expressou partes iguais de tristeza e alívio na segunda-feira. Também houve gratidão — à série de jogadores e treinadores em toda a indústria que se manifestaram, incluindo o gerente do Milwaukee Brewers, Pat Murphy, e seus jogadores, que enviaram um vídeo de apoio; aos Dodgers, que continuamente lhe disseram para tirar o tempo que precisasse; e, mais notavelmente, à equipe de médicos e enfermeiros do Children’s Hospital of Orange County.

“Estou aqui nove dias depois, e parece um milagre”, disse Freeman. “É mesmo. Então, não posso agradecer o suficiente.”

A causa exata da síndrome de Guillain-Barré não é conhecida, e não há cura conhecida. A maioria dos pacientes se recupera totalmente, de acordo com a Clínica Mayo, mas alguns casos sérios podem ser fatais. Ela pode progredir rapidamente, tornando a detecção precoce crítica.

Max consegue sentar-se sozinho, o que os médicos disseram que lhe dá uma boa base para recuperação. Suas mãos estão curvadas para cima, e ele precisa reaprender a andar, mas eventualmente, Freeman acredita, ele se recuperará completamente.

Freeman, compreensivelmente, não assistiu a nenhum jogo dos Dodgers em Houston no último fim de semana, mantendo sua atenção fixada em seu filho e esperando pelo menor estremecimento. Ele finalmente começou a balançar o bastão novamente na terça-feira de manhã, principalmente para se soltar depois de passar as quatro noites anteriores dormindo em um sofá de hospital. Ele bateu de novo no tee na quinta-feira.

No dia seguinte, Freeman falou com o presidente de operações de beisebol dos Dodgers, Andrew Friedman, sobre voltar. Seu retorno na segunda-feira levou os Dodgers a designar o infielder Cavan Biggio para atribuição.

Freeman não sabe como vai lidar com a situação, mas o progresso do filho o conforta.

Freeman, que recebeu uma ovação de pé em sua primeira rebatida, recebeu um abraço da estrela dos Phillies, Bryce Harper, na primeira base após uma rebatida simples no terceiro inning. Brian Rothmuller/Ícone Sportswire

“Estou aqui porque as coisas estão melhores em casa”, disse Freeman. “Ele está a caminho da recuperação. Ele está em casa feliz. Eu disse: ‘Você está animado para assistir o papai na TV hoje à noite?’ Ele disse: ‘Sim.'”

Refletindo após o jogo de segunda-feira sobre as emoções de sua primeira rebatida e a recepção dos fãs, Freeman disse: “Eu estava bem tirando meu chapéu e então meu pai estava sentado na primeira fila com minha madrasta. Ele estava, não sei se eu poderia chamá-lo de chorando, mas ele estava emocionado e com os olhos marejados, e foi isso que realmente me fez continuar.”

Freeman foi eliminado no strikeout para encerrar o primeiro inning.

“Foi um dos strikeouts mais agradáveis ​​que já tive na minha carreira na liga principal”, disse ele.

Roberts disse que foi “muito legal ver as pessoas se unindo em torno de Freddie e da família Freeman”.

A estrela dos Dodgers, Shohei Ohtani, que foi fundo no oitavo para seu 34º home run, líder da Liga Nacional, acrescentou: “Foi muito emocionante”.

A multidão gritava “Freddie! Freddie!” antes de Freeman fazer uma rebatida simples no terceiro. O primeira base dos Phillies, Bryce Harper, estava esperando por ele com um abraço consolador.

“Bryce provavelmente manda mensagens de texto pelo menos quatro vezes durante os nove dias, realmente para saber como está”, disse Freeman, acrescentando que todos os jogadores dos Phillies que chegaram em primeiro lugar durante a disputa de segunda-feira lhe desejaram felicidades.

“Estou cansado e desgastado”, ele disse, fadiga evidente em sua voz. “É apenas um dia emocional.”

Informações da Associated Press foram incluídas neste relatório.