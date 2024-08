Deion Sanders discute com a mídia em uma entrevista coletiva tensa no Colorado

BOULDER, Colorado — Deion “Coach Prime” Sanders deu início à sua segunda temporada no Colorado com uma coletiva de imprensa combativa na sexta-feira, quando também comemorou seu 57º aniversário e se tornou avô.

Usando seus óculos escuros característicos e um boné de beisebol dos Buffaloes, Sanders começou agradecendo à pessoa que deixou um cartão e vários pacotes de pastéis fritos no microfone.

“Estou tentando pegar meu tanquinho, mas não consigo comer esses pãezinhos”, ele disse no que seria o momento mais leve de sua entrevista coletiva de 30 minutos, que ele concluiria professando seu amor por “85% de vocês”.

Sanders não detalhou a fonte de suas frustrações, mas houve alguns relatos de veículos de fora do Colorado nesta offseason que retrataram seu programa de forma nada positiva.

Suas trocas irritadas destacaram a sessão no dia anual da mídia esportiva de outono do Colorado, que normalmente é um dia de positividade e esperança.

Sanders disse que se sente bem fisicamente depois de enfrentar problemas de saúde há um ano e também se sente melhor em relação ao seu time no Ano 2, quando os Buffaloes retornam ao Big 12 após a dissolução do Pac-12.

Sanders reformulou seu elenco, principalmente nas trincheiras, depois de ter um desempenho de 4-8 em sua primeira temporada em Boulder no ano passado.

No entanto, ele ficou irritado quando perguntado sobre sua linha ofensiva reforçada que protegerá seu filho, o QB Shedeur Sanders, que foi derrubado 52 vezes em 2023.

“O que significa ‘reforçado’?” Sanders interrompeu, sugerindo que “melhorado” era um termo melhor “porque eu não sei tudo sobre ‘reforçado’, nunca usei isso em uma frase. … Digamos assim. Melhoramos nossa linha ofensiva.”

Então, de que maneiras ele poderia tentar acelerar a criação da nova química da linha ofensiva antes da estreia dos Buffaloes em 29 de agosto contra o North Dakota State?

“O que é química?”, retrucou Sanders.

Ele encerrou o próximo inquérito antes mesmo de ser perguntado, de uma afiliada da CBS em Denver. Ele não entrou em detalhes sobre sua rixa com a rede nacional, mas está intimamente alinhada com a 247Sports, que neste verão detalhou um julgamento judicial contra o filho Shilo Sanders, um safety do time, e seu subsequente pedido de falência.

Sanders disse ao jornalista que não era pessoal, mas que não permitiria que ele perguntasse nada. Ele similarmente fechou outra pergunta enquanto discutia verbalmente com um repórter do Denver Post que ele acusou de sempre ir atrás de seu programa.

O repórter finalmente sugeriu que eles resolvessem quaisquer desentendimentos em particular. Sanders concordou, mas disse que não aceitaria nenhuma pergunta dele sobre futebol até que tivessem essa conversa.

“É por isso que não tenho tempo para essa tolice. Deus é tão bom, que Deus me escolheu no meu aniversário para minha filha ter seu primeiro filho. A primeira vez que sou avô no meu aniversário.” Treinador do Colorado, Deion Sanders

“Tenho uma pergunta aqui”, ofereceu Shilo Sanders, pegando o microfone enquanto aguardava sua vez no pódio. “Já que é seu aniversário. Você tem algum plano de aniversário?”

Sanders respondeu que seus filhos provavelmente não lhe deram nada, como sempre.

Seu filho então perguntou a ele sobre se tornar avô, já que sua filha Deiondra Sanders deu à luz um menino na sexta-feira.

“É por isso que não tenho tempo para essa tolice. É assim que Deus é bom, que Deus me escolheu no meu aniversário para minha filha ter seu primeiro filho”, disse Sanders. “A primeira vez que sou avô no meu aniversário.”

Os filhos de Sanders o seguiram até o microfone e foram questionados sobre se tornarem tios.

“É realmente emocionante. Minha irmã, acabei de receber a mensagem”, disse Shedeur antes de ser interrompido por seu irmão mais velho, Deion Sanders Jr., que estava filmando a coletiva de imprensa e o informou que sua irmã não queria que eles falassem sobre isso.

Shedeur obedeceu.

“Ah, bem, não sei do que você está falando”, ele girou.

Shilo Sanders interrompeu as risadas e ignorou a advertência de Deion Jr.

“Ele é legal, ele é saudável”, disse Shilo sobre seu sobrinho. “Eu o vi no FaceTime. Então, estou orgulhoso dela.”

“Ele apenas disse para não dizer nada”, advertiu Shedeur.

“Temos algum controle da mídia aqui”, Shilo respondeu com um encolher de ombros. “Todos os irmãos.”

O americano Travis Hunter também estava escalado para subir ao pódio, mas se recusou a comparecer.