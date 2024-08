Deiveson Figueiredo: Sean O’Malley é um confronto mais fácil do que Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov

Deiveson Figueiredo se tornou recentemente o primeiro homem no MMA a derrubar Marlon Vera — um feito que 33 lutadores já tentaram e falharam — e ele acredita que sua vitória no UFC Abu Dhabi deve ser o suficiente para torná-lo o próximo na fila pelo título peso galo do UFC.

O ex-campeão peso-mosca do UFC venceu uma decisão no UFC Abu Dhabi para melhorar para 3-0 desde que subiu para 135 libras, mas ainda pode estar atrás de Umar Nurmagomedov na disputa pelo título, especialmente depois que o russo derrotou Cory Sandhagen no mesmo card de Abu Dhabi. Figueiredo sente, no entanto, que pode promover uma luta pelo título melhor do que Nurmagomedov.

“Sei que essa vitória sobre ‘Chito’ Vera pode me levar a uma luta pelo título em breve”, disse Figueiredo ao MMA Fighting. “Não sei o que vai acontecer depois. Eu vendo lutas melhor, mas não sei o que Dana [White] e os chefes estão planejando.”

O’Malley está escalado para defender seu título peso galo contra Merab Dvalishvili na luta principal do UFC 306 em 14 de setembro. Figueiredo disse que está saudável o suficiente para bater o peso novamente e atuar como lutador reserva no mês que vem em Las Vegas.

“Sean O’Malley sabe que sou um espinho no seu lado”, disse Figueiredo. “Ele está me provocando desde que subi de peso, e tenho certeza de que sou eu quem ele quer lutar. Temos que fazer o chefe querer essa luta também.”

Figueiredo quer o cinturão mais do que dar um soco na cara de O’Malley, então ele mudará seu foco para Dvalishvili se ele vencer no UFC 306, ou até mesmo Nurmagomedov se Figueiredo tiver que esperar o russo ter sua oportunidade primeiro.

Olhando para esses três possíveis oponentes ao cinturão do UFC, Figueiredo disse que O’Malley é “definitivamente” o confronto estilístico mais fácil para ele entre o trio.

“Seria mais difícil lutar com Umar e Merab, mas posso impor meu jogo e me tornar campeão”, disse Figueiredo. “O’Malley se movimenta muito e é difícil tocá-lo, mas eu seria agressivo em pé contra ele.

“[O’Malley] se movimenta muito e tem um bom boxe, mas não vemos nenhuma potência ali. Ele tem um bom boxe, dá muitos chutes, mas não vemos aqueles golpes fortes de nocaute que machucam seus oponentes, sabe? Seria muito difícil para ele me nocautear.”