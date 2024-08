Demetrious Johnson ‘não está oficialmente aposentado’, mas diz que MMA ‘não está em minha mente agora’

Demetrious Johnson ainda não encerrou oficialmente sua carreira no MMA, mas pode estar perto disso.

Um dos lutadores mais talentosos da história do MMA, Johnson detém vários recordes do UFC, incluindo a maioria das defesas de título consecutivas (11), acumuladas quando ele governou a divisão peso-mosca de 2012 a 2018. Depois de perder o título para Henry Cejudo no UFC 227, Johnson foi negociado para o ONE Championship, onde passou os últimos seis anos e é o atual campeão peso-mosca. No entanto, Johnson não compete desde que venceu sua luta de trilogia contra Adriano Moraes em maio de 2023, e aparentemente “Mighty Mouse” também não está focado em retornar tão cedo.

“Gosto sempre de deixar essa porta aberta”, disse Johnson ao JAXXÃO podcast. “… Você sempre vai ter esse amor por artes marciais mistas… Não estou oficialmente aposentado. Só estou dizendo que artes marciais mistas não estão na minha mente agora.”

Johnson tem sido aberto nos últimos anos sobre querer buscar outras oportunidades fora do MMA, incluindo outras disciplinas de esportes de combate e lutas especiais. Mas Johnson diz que isso não significa que ele terminou com o MMA. Para o campeão peso mosca do ONE, é uma questão da luta certa.

“Não significa que se algo passasse, ‘Ei cara, você quer fazer essa luta?’ Claro, por que não?” Johnson disse. “Eu ainda treino todo dia. Meu peso ainda está bom…

“Eu não treino MMA. Eu treino artes marciais. É jiu-jitsu. Eu não bato em pads há, o que – (ontem) foi a segunda vez que eu bato em pads em um ano e meio. Eu ainda consigo me mover. Eu ainda tenho isso. Eu sinto que as pessoas pensam que quando você não treina artes marciais mistas você não consegue. Pode não ser no nível mais alto, mas eu posso voltar ao nível mais alto. Então, para mim, eu acho que quando chegar a hora e eu oficialmente me aposentar, então eu serei mais aberto sobre, essas são as razões pelas quais, eu estabeleço metas para mim mesmo.”