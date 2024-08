O Departamento de Defesa dos EUA puxou o tapete do mentor do 11 de setembro Khalid Shaikh Mohammad – rescindindo seu acordo judicial que teria poupado sua vida.

Secretário de Defesa Lloyd Austin anulou o acordo de confissão estabelecido no início desta semana entre KSM e o superintendente do tribunal de guerra na Baía de Guantánamo, Cuba, onde o terrorista da Al-Qaeda e os seus alegados cúmplices estão a ser processados.

Como você sabe, KSM e Osama Bin Laden planejou os ataques ao World Trade Center e a outros alvos norte-americanos, resultando na morte de quase 3.000 pessoas em 20 de setembro. 9 de setembro de 2001. Em 2011, Bin Laden foi morto a tiros por Navy Seals durante um ataque das forças especiais lideradas pelos EUA em seu complexo em Abbottabad, no Paquistão.

Depois que o acordo judicial do KSM se tornou público, as famílias das vítimas do 11 de setembro expressou indignação que a pena de morte já não era uma opção.