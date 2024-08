Depois da 9ª medalha de ouro, o que vem por aí para Katie Ledecky?

PARIS — CERCA DE UMA HORA e meio depois de Katie Ledecky ganhar a nona medalha de ouro de sua carreira — a maior conquista para uma mulher americana na história olímpica e empatada com a maior conquista para uma mulher de qualquer país — e se tornar a quinta atleta olímpica mais condecorada de todos os tempos, com 14 medalhas no total, ela se sentou sozinha na coletiva de imprensa para os medalhistas da corrida.

Suas colegas medalhistas nos 800 metros livres, Ariarne Titmus e Paige Madden, ainda não estavam prontas, mas Ledecky não pareceu perceber isso quando saiu. E agora todos os olhos na sala estavam firmemente focados nela.

Nossas histórias olímpicas favoritas • Medalhista de badminton fica noivo após ganhar ouro

• Vitória nas quartas de final é um ponto de virada para a seleção feminina dos EUA?

• Léon Marchand, o novo rei da natação olímpica

• ‘Clark Kent do cavalo com alças’ ganha medalha de bronze

• Os boxeadores olímpicos reacendem o debate sobre a inclusão esportiva

Mais conteúdo das Olimpíadas

Ela sorriu timidamente, antes de olhar para baixo e brincar com sua garrafa de água. Não importa que a maioria dos jornalistas tenha vindo somente para falar com ela e ouvir o que ela tinha a dizer sobre sua noite histórica, e apesar de seus 12 anos de fama e uma aura que cresceu a cada ano que passava, Ledecky parecia desesperada para dividir os holofotes.

Durante toda a semana, ela foi questionada sobre seu legado e o que sua crescente lista de conquistas, recordes e medalhas significava. Mas todas as vezes ela foi rápida em dizer alguma variação da mesma coisa. Sábado, mesmo com o nome gravado ainda mais nos livros de história, não foi diferente.

“Eu realmente não penso muito nessas coisas”, ela disse, depois que Titmus e Madden finalmente se sentaram de cada lado dela. “Eu realmente encaro uma corrida de cada vez.”

Mas, dessa vez, ela acrescentou: “É bem legal”.

MAIS CEDO NO SÁBADO na La Defense Arena, Ledecky, de 27 anos, não conseguiu deixar de se tornar o centro das atenções e consolidar seu status como uma das maiores do esporte de todos os tempos, ao encerrar sua campanha olímpica de 2024 com uma performance dominante nos 800, seu evento de assinatura. Foi sua quarta medalha de ouro olímpica consecutiva na corrida — tornando-se apenas a sexta atleta e a segunda nadadora a ganhar tantas medalhas de ouro consecutivas no mesmo evento.

Depois de tocar a parede em 8:11.04, ela trocou abraços com Madden e Titmus — e depois revelou que agradeceu à sua rival australiana por “me fazer melhor” e incentivá-la todos os dias — antes de sair da piscina. Enquanto os fãs na multidão — todos os quais, independentemente da bandeira do país que estavam acenando, estavam de pé — rugiam, ela se levantou e acenou por um breve momento em reconhecimento ao que havia conquistado e em gratidão.

Até mesmo Titmus não conseguiu deixar de ficar impressionado com o que Ledecky havia conquistado.

“Eu tinha 11 anos quando ela ganhou o ouro em Londres [in 2012]Eu estava na sexta série do ensino fundamental, então é simplesmente extraordinário para mim pensar que ela ainda está vencendo nesse nível”, disse Titmus. “Eu simplesmente tenho o mais incrível respeito por ela. Eu sei o quão difícil é defender um título e ir quatro em uma fileira é irreal. … Estou feliz que ela foi a única a me vencer, [and] para manter sua sequência viva, porque isso é simplesmente extraordinário.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Ledecky disse mais tarde que seu sentimento imediato após a corrida não foi de glória ou triunfo, mas simplesmente de alívio.

“Chegando aos 800, eu simplesmente senti muita pressão de mim mesmo, apenas pelo meu histórico da corrida”, disse Ledecky. “E eu sabia que seria uma corrida muito difícil e que todos no campo iriam jogar tudo o que tinham em mim. Eu me senti confiante entrando na corrida, mas sabia que seria difícil, e definitivamente aconteceu dessa forma. E sim, [I] “Definitivamente tive que dar tudo de mim.”

Ledecky já havia conquistado outras três medalhas esta semana — ouro nos 1.500m livre (onde ela também estabeleceu um novo recorde olímpico), uma prata como parte do revezamento 4x200m livre e um bronze nos ultracompetitivos 400m livre (nos quais Titmus ganhou ouro) para abrir a competição no último sábado. Mas este sábado foi sua corrida final em Jogos nos quais ela foi um dos rostos.

Foi uma semana longa, e acumulada nos meses que a antecederam, e ela admitiu que estava pronta para uma pequena pausa e ansiosa para passar um tempo com sua família. Mas ela disse que sabia que não ficaria fora da água por muito tempo, admitindo que seria “uma campista feliz” se pudesse voltar a treinar em 1º de setembro e “só treinar o outono inteiro”.

Apesar de sua idade avançada para os padrões da natação, Ledecky deixou claro repetidamente que não está nem perto de terminar o esporte e tem sido aberta sobre seu desejo de competir nos Jogos de Los Angeles em 2028.

“Não sinto que estou perto de terminar no esporte ainda”, disse Ledecky após vencer a natação de 1.500m na ​​quarta-feira. “Eu adoraria continuar e só de ver o tipo de apoio que os atletas franceses estão recebendo aqui, acho que todos os atletas dos EUA estão pensando em como seria legal ter a torcida local em Los Angeles. Então seria incrível poder competir lá.”

Katie Ledecky continuou sua trajetória dominante nas Olimpíadas, ganhando ouro nos 800m livre. JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images

Eventualmente, a carreira decorada de Ledecky chegará ao fim, é claro, e naquele momento ela pensará em tudo o que conquistou. Mas quando perguntada sobre como ela olharia para trás na história que fez na noite de sábado décadas depois, ela sabia que não seria a medalha que a destacaria para ela.

“Espero que eu olhe para trás com a mesma quantidade de alegria e felicidade que sinto agora e que sinto todos os dias no treinamento”, disse Ledecky. “Sinto que nem sempre foi necessariamente o que eu queria esta semana, mas ainda senti muita alegria indo lá e correndo, e acho que é disso que vou me lembrar mais.

“Há uma velha citação, um velho ditado, não me lembro quem disse, [but it’s] não sobre as medalhas conquistadas, [and] as pessoas esquecem seus momentos, mas você se lembra dos relacionamentos, você se lembra das emoções que sente nesses tipos de encontros, e é isso definitivamente que ficará comigo.”