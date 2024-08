Derrick Lewis now fighting Jhonata Diniz at UFC Edmonton, Alexander Romanov faces Rodrigo Nascimento

O UFC Edmonton está passando por uma reformulação.

O UFC Edmonton acontece no Rogers Place em Edmonton, Canadá, em 2 de novembro e deveria apresentar uma luta top 15 dos pesos pesados ​​entre Derrick Lewis e Alexander Romanov; no entanto, o UFC decidiu misturar as coisas, já que Lewis agora enfrentará Jhonata Diniz. A notícia foi relatada primeiro por Laerte Viana e depois confirmada ao MMA Fighting com várias fontes.

Atualmente em 11º lugar no ranking dos pesos pesados ​​do UFC, Lewis é um dos lutadores mais populares do elenco do UFC e o líder da promoção em nocautes, com 15. Mais recentemente, ele nocauteou Rodrigo Nascimento no UFC St. Louis.

Ex-kickboxer do Glory, Diniz fez sua estreia no UFC em abril após ser contratado Série Contendernocauteando Austen Lane. Ele então venceu por decisão unânime Karl Williams no UFC Vegas 95 para ir para 2-0 na promoção.

Ainda não há informações sobre o motivo da mudança, já que o MMA Fighting confirmou que Romanov permanecerá no card e agora deve enfrentar Rodrigo Nascimento.

Atualmente em 12º lugar no ranking dos pesos pesados ​​do UFC, Romanov fez sua estreia no UFC em 2020 e rapidamente acumulou cinco vitórias na organização antes de perder para Marcin Tybura no UFC 278. Desde então, ele teve um histórico de 1-2, perdendo mais recentemente para Jailton Almeida no UFC 302 em junho.

O peso pesado número 15 do UFC, Nascimento teve um início de carreira irregular no UFC antes de acumular três vitórias consecutivas para ganhar uma classificação. Mais recentemente, ele perdeu para Lewis por nocaute no terceiro round no UFC St. Louis.

O UFC Edmonton será encabeçado pela luta peso-mosca feminino entre Erin Blanchfield e a ex-bicampeã peso-palha Rose Namajunas.

Mike Heck e Damon Martin contribuíram para esta reportagem.