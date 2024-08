Desfile Sete de Setembro em Penedo: Confira a ordem dos participantes do desfile cívico

No próximo dia 07 de Setembro, o Brasil completa 202 anos da proclamação de independência a Portugal. E para celebrar a data, as cidades brasileiras realizam o tradicional desfile cívico-militar.

Em Penedo, a ordem de apresentação das escolas, unidades locais das Forças Armadas, dos órgãos da segurança pública e setores da sociedade civil organizada já está definida.

O ponto de concentração será a Praça Clementino do Monte, a partir das 14 horas, onde o Prefeito Ronaldo Lopes fará a abertura oficial, ao lado de oficiais da Marinha, do Exército, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar e do bispo diocesano de Penedo.

O desfile que atrai milhares de pessoas terá a participação de bandas filarmônicas e fanfarras penedenses, assim como de bandas convidadas, com palanque oficial na orla ribeirinha, ao lado do Paço Imperial, com dispersão das instituições nas imediações do porto das balsas.

Confira abaixo a ordem do desfile