Deshaun Watson, do Browns, limitado nos treinos por dor no braço

BEREA, Ohio — O quarterback do Cleveland Browns, Deshaun Watson, teve seu treino limitado na quarta-feira devido a “dores generalizadas no braço”, de acordo com o técnico Kevin Stefanski.

“Decidi me conter um pouco com ele, mas não fiquei muito preocupado”, disse Stefanski após o treino.

Stefanski disse anteriormente que o plano era escalar Watson na final da pré-temporada contra o Seattle Seahawks no sábado e que todos os titulares deveriam esperar jogar. Mas depois do treino de quarta-feira, Stefanski não quis divulgar seus planos para Watson.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Não vou entrar em detalhes sobre os planos para Seattle ainda”, disse Stefanski.

Watson, que passou por uma cirurgia no ombro de arremesso no final da temporada em novembro passado, fez algumas repetições no início dos treinos da equipe na quarta-feira antes de ceder o restante das repetições do time principal ao reserva Jameis Winston.

Watson perdeu apenas um treino do training camp. Ele não jogou nos dois primeiros jogos da pré-temporada.

“Você é um quarterback. Você está arremessando muito, então você fica dolorido”, disse Stefanski.

Enquanto isso, o running back Pierre Strong Jr. deixou o treino em uma ambulância com uma lesão nas costelas, disse Stefanski. Strong pareceu sofrer a lesão durante os treinos individuais.

E o cornerback Denzel Ward continua no protocolo de concussão, de acordo com Stefanski, uma semana depois de ter sido abalado durante uma colisão com o wide receiver Elijah Moore.