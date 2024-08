Deshaun Watson ficará de fora da final da pré-temporada dos Browns contra os Seahawks

O quarterback Deshaun Watson não jogará na final da pré-temporada do Cleveland Browns contra o Seattle Seahawks, anunciou a equipe no sábado.

O técnico Kevin Stefanski havia dito anteriormente que o plano era escalar Watson e que todos os titulares deveriam esperar jogar. No entanto, ele voltou atrás em seus planos para Watson nos últimos dias.

Watson teve um desempenho limitado no treino de quarta-feira, com o que Stefanski chamou de “dor generalizada no braço”, mas a equipe disse que ele participou integralmente do treino de quinta-feira, que não foi aberto à mídia.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Stefanski disse que não estava muito preocupado com Watson, que disputou todos os treinos do campo de treinamento, exceto um.

Watson não joga desde que passou por uma cirurgia no ombro de arremesso que encerrou sua temporada em novembro.

Com Watson fora, o reserva Jameis Winston deve começar como quarterback.

Os Browns abrem a temporada em 8 de setembro em casa contra o Dallas Cowboys.