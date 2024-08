Dest animado com a perspectiva de Pochettino como técnico da seleção masculina dos EUA

O zagueiro dos Estados Unidos Sergiño Dest disse estar animado com a possível chegada de Mauricio Pochettino como técnico da seleção masculina.

Dest, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior em maio e provavelmente ficará afastado até 2025, disse que acredita que a chegada do técnico argentino pode ser um grande impulso para o time.

“Sim, é [exciting]”, ele disse à ESPN enquanto participava do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 neste fim de semana. “Obviamente, ele foi um treinador de filhotes grandes e é um treinador bem conhecido. Será uma experiência agradável treinar com ele.

Pochettino construiu uma reputação de desenvolver jogadores, principalmente durante seu tempo no Tottenham de 2014 a 2019

“Isso é emocionante. Veremos e espero que possa ajudar todos nós… a ter um resultado realmente ótimo na Copa do Mundo de 2026, sabe? Porque somos o país-sede”, acrescentou Dest.

“Precisamos ir passo a passo porque ele ainda não chegou lá.”

Dest disse que espera que a notícia seja oficial em breve. Os EUA têm dois amistosos durante a janela internacional de setembro contra o Canadá e o Panamá em 7 e 10 de setembro, respectivamente. Uma fonte disse à ESPN que o ex-assistente da seleção dos EUA Mikey Varas assumirá o comando dos EUA nessas duas partidas.

A ESPN informou na semana passada que Pochettino concordou em suceder Gregg Berhalter como técnico da seleção masculina dos EUA, com apenas os últimos detalhes a serem finalizados. Ele deve assumir o comando do time pela primeira vez contra o México em um amistoso a ser realizado no Estádio Akron de Guadalajara em 15 de outubro.

“Sim, todo mundo está esperando [to hear whether Pochettino is official]”, disse Dest.

“Não estive com o time no último acampamento porque obviamente estou machucado, então não tenho nada para fazer lá, mas provavelmente irei em um futuro próximo, no acampamento de outubro ou novembro. Tento estar com o time e pedirei que eles fiquem lá com a química e tudo, para apoiá-los.”

Dest disse que o rompimento do LCA é “100 por cento” a maior lesão da qual ele já teve que se recuperar em sua carreira. Dest sofreu a lesão em um treinamento com o PSV Eindhoven em 20 de abril.

O clube descreveu originalmente como uma lesão séria no joelho, mas o jogador de 23 anos confirmou mais tarde que ficaria fora por pelo menos nove meses. Ele disse à ESPN que espera voltar ao clube em janeiro de 2025.

“Eu coloquei na minha mente o final de janeiro, mas tenho que ver como vai ser, passo a passo”, ele disse. “Então, se piorar ou o que for, por qualquer motivo, tenho que esperar. A coisa que tenho que ter certeza é que meu joelho está perfeito e então eu posso jogar. Então, se eu precisar de um pouco mais de tempo, eu vou aceitar porque essa é uma lesão muito grande.”

Dest passou por uma cirurgia em maio.

“A reabilitação está indo muito bem. Estou dentro do cronograma, estou no tempo, então está tudo bem”, ele disse. “Obviamente é um momento mentalmente difícil, mas eu aceitei.

“Não penso muito em futebol no momento porque às vezes você fica emocionado — você quer jogar, quer ir mais rápido, mas não consegue. Então, eu meio que me mantenho calmo e me certifico de fazer tudo passo a passo, na hora certa e na direção certa.

Dest, porém, disse que toda a experiência pode torná-lo mais forte.

“Eu não esperava isso, sabe, mesmo no momento em que aconteceu”, ele disse. “Para mim, parecia dor, mas eu estava tipo, oh, OK, alguns dias e então acabou. Então fizemos a ressonância magnética, fizemos o exame e então eles disseram nove meses. Então foi difícil ouvir isso. No começo, eu nem conseguia acreditar.

“Isso me torna um homem mais experiente e mais adulto.”