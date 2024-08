Destaques da estreia olímpica do Breaking: Snoop Dogg, B-Girl Ami e mais

PARIS — Enquanto a chuva da noite se dissipava e o sol se punha atrás do estádio de breaking olímpico em La Concorde, a B-Girl Ami do Japão se tornou a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro olímpica no breaking na sexta-feira. Ela provavelmente também será a última.

Breaking, um estilo de dança que se originou nas ruas do Bronx, na cidade de Nova York, durante a década de 1970, fez sua estreia olímpica em Paris. No entanto, não será apresentado nos Jogos de Los Angeles, daqui a quatro anos. Portanto, Paris 2024 será a única oportunidade para o break fazer parte das Olimpíadas de Verão.

Isso fez da competição B-Girls de sexta-feira uma das mais esperadas da semana e transformou La Concorde em uma verdadeira festa.

Aqui estão alguns destaques do evento inaugural:

Snoop Dogg bateu no brigadeiro para abrir a competição, depois sentou-se ao lado do palco e torceu pelos dançarinos durante as batalhas de todos contra todos.

Antes da fase semifinal, o locutor do local pediu ao DJ para aumentar o som, então explicou os laços de rompimento com a música hip-hop e pediu à multidão, que incluía o presidente do COI Thomas Bach, para levantar as mãos no ar. Então ele os liderou em um coro de “Hip Hop Hooray” do Naughty By Nature. Quando ele pediu para eles “Gritarem!” a resposta deles sacudiu as arquibancadas.

A segunda batalha semifinal entre a B-Girl 671 da China e a B-Girl Nicka, de 17 anos, da Lituânia, cujo nome verdadeiro é Dominika Banevic, foi a mais elétrica e acalorada da noite. Mas foi o estilo extravagante, acrobático e quase cômico da campeã mundial de 2023, B-Girl Nicka, que a enviou para a final. Lá, ela lutou contra a B-Girl Ami do Japão, que antes havia eliminado a esperança da França de uma medalha, B-Girl Syssy, da competição.

Na final, ambas as mulheres misturaram acrobacias poderosas e movimentos técnicos com criatividade e musicalidade. Com a francesa B-Girl Syssy fora das batalhas, não havia uma favorita clara do público. Em vez disso, a multidão aplaudiu os melhores movimentos da noite. Após a batalha, as mulheres se animaram, então se encontraram no centro do palco e se abraçaram.

Então veio a contagem regressiva para o anúncio do vencedor em uma mistura de francês e inglês. “Dix… nove… oito…” A B-Girl Ami Yuasa ganhou o ouro. A B-Girl Nicka levou a prata.

Anteriormente, a B-Girl India, da Holanda, venceu a disputa pela medalha de bronze e conquistou a primeira medalha olímpica concedida na história do esporte.

O primeiro pódio de Breaking nas Olimpíadas

🥇 B-garota Ami

🥈 B-garota Nicka

🥉 B-garota 671

As B-Girls do Time EUA, Grace “Sunny” Choi e Logistx, não passaram da fase de todos contra todos na estreia do breaking. A B-Girl Logistx, cujo nome verdadeiro é Logan Edra, enfrentou um sorteio difícil que incluía a B-Girl Nicka e a B-Girl Syssy da França, e terminou logo fora das oito primeiras.

