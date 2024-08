Destaques do CJI: Ffion Davies finaliza Mackenzie Dern com chave de braço habilidosa

Ffion Davies derrotou a estrela do UFC Mackenzie Dern na superluta do Craig Jones Invitational, que aconteceu no sábado à noite no Thomas and Mack Center em Las Vegas, Nevada.

Davies, que estourou na cena do grappling um ano depois que Dern deixou o mundo do grappling para se concentrar em sua carreira no MMA, rapidamente avançou para derrubar Dern no início, passando a guarda e voltando para a montada para esmagar a lutadora do UFC da posição superior. Davies atacou seu pé e a levou de volta com segundos restantes no round de abertura, mas não teve tempo para trabalhar em um final.

Davies voltou com tudo no segundo round e imediatamente derrubou Dern, movendo-se rapidamente para trás e travando um triângulo invertido e atacando o braço, forçando Dern a bater na chave de braço aos 44 segundos do round.

Confira os destaques abaixo e clique aqui para ver os resultados completos do CJI.