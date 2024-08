Diamond abandona Mavs e Pels, mas concorda em transmitir NBA e NHL nas temporadas de 24-25

O Diamond Sports Group, operador falido dos canais Bally Sports, fechou novos acordos com a NBA e a NHL e garantiu que transmitirá jogos dos times de seu portfólio pelo menos até a próxima temporada de 2024-25.

Como parte do acordo, que inclui modificações nos direitos lineares e diretos ao consumidor, a Diamond também retirou o Dallas Mavericks e o New Orleans Pelicans da NBA, deixando a empresa com 13 times da NBA e nove times da NHL.

A audiência de confirmação da Diamond, que essencialmente determinará se a empresa sairá da falência, foi inicialmente adiada de 18 de junho para o final de julho. Mas, desde então, ela pediu mais tempo após um acordo surpresa com a Comcast que encerrou uma disputa de três meses que tirou os times da MLB do ar.

Com os acordos da NBA e da NHL agora definidos, a Diamond se concentrará em elaborar um plano de reorganização que espera abordar sérias preocupações sobre sua viabilidade econômica daqui para frente. Uma nova data de confirmação não foi definida, mas agora espera-se que o processo se arraste o suficiente para cortar as próximas temporadas da NBA e da NHL e sangrar na offseason da MLB. Se a Diamond não sair da falência, os novos acordos — ainda pendentes da aprovação de um juiz — terminarão na conclusão das temporadas de 2024-25 das ligas.

A Diamond deve apresentar seus novos acordos a um juiz de falências em 3 de setembro.

“Agradecemos a colaboração contínua e as parcerias de longo prazo com a NBA e a NHL”, escreveu o CEO da Diamond, David Preschlack, em uma declaração. “Esses novos acordos que cobrem a NBA e a NHL linear e DTC [direct-to-consumer] os direitos são outro marco importante e dão continuidade ao impulso da Diamond em direção à emergência, o que nos permitirá fornecer valor aos nossos parceiros da NBA e da NHL e continuar a servir os dedicados fãs locais da NBA, NHL e MLB.

“Tendo concluído as negociações com parceiros-chave que fornecem certeza sobre nosso conteúdo e distribuição, a Diamond está bem posicionada para o futuro. Com o apoio de nossos credores, estamos focados em finalizar nosso plano de reorganização para dar suporte ao nosso surgimento e apresentar esse plano ao tribunal no devido tempo.”

A temporada regular da NHL começa em 8 de outubro, e a da NBA segue em 22 de outubro.

Os nove times da NHL a seguir estão atualmente sob o comando de Diamond: Anaheim Ducks, Carolina Hurricanes, Columbus Blue Jackets, Detroit Red Wings, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, Nashville Predators, St. Louis Blues e Tampa Bay Lightning.

Há 13 times da NBA no portfólio de Diamond: Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers, LA Clippers, Memphis Grizzlies, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Orlando Magic e San Antonio Spurs.

A Diamond também tem 12 times da MLB em seu portfólio, mas três deles — Texas Rangers, Cleveland Guardians e Minnesota Twins — assinaram contratos de um ano antes do início da temporada. A Diamond tem apenas os direitos DTC para cinco times da MLB de mercado menor.

Detalhes dos novos acordos da NBA e da NHL não são conhecidos. Os acordos lineares variam de equipe para equipe, mas os direitos DTC são concedidos pelas ligas em nome de todas as equipes.