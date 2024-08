Dicom do Ministério Público de Alagoas apresenta campanha “Todas as formas de amor” durante evento do CNMP

A Diretoria de Comunicação do Ministério Público do Estado de Alagoas, a convite do Conselho Nacional do Ministério Público, apresentou a campanha “Todas as formas de amor” durante o 2° Congresso Nacional de Comunicadores do Ministério Público brasileiro (Conacomp), realizado na sede do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em Belo Horizonte, entre os dias 7 e 9 de agosto. Ao longo do evento, outras cinco unidades ministeriais também compartilharam experiências de comunicação consideradas exitosas pelo CNMP.

O Conacomp, uma realização da Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional, reuniu, pelo segundo ano consecutivo, jornalistas, publicitários, designers e relações públicas dos Ministérios Públicos de 24 estados e dos ramos do MPU para palestras de especialistas em diferentes áreas da comunicação, além de estudos de caso e debates.

No dia 8, a diretora de Comunicação do MPAL, Janaina Ribeiro, apresentou a campanha “Todas as formas de amor” aos mais de 100 congressistas. Ela explicou que a iniciativa foi criada em alusão ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado em 28 de junho desde 1969. ‘Essa é uma temática que tem sido tratada, de forma crescente, por lideranças do movimento, instituições públicas e empresas privadas, e o que fizemos foi cumprir o nosso seu papel constitucional de falar sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Temos convicção que ainda precisamos muito conversar sobre diversidade e respeito ao outro pelas escolhas que ele faz. Se queremos um mundo mais inclusivo, temos que nos propor a discutir sobre esse universo. O preconceito jamais poderia ter existido e, em tempos atuais, é que não há mesmo mais espaço para tolerarmos discursos de ódio. Só o amor é capaz de transformar a mente e o coração das pessoas. E essa campanha visou justamente despertar esse sentimento”, explicou ela.

Para o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, receber o reconhecimento do Conselho Nacional é motivo de orgulho: “Somos um Ministério Público pequeno em termos orçamentários, mas, gigantes quando falamos no material humano que possuímos. E prova disso é a qualidade da campanha desenvolvida pela Diretoria de Comunicação da nossa instituição, que recebeu o convite do CNMP para mostrar como se deu a construção dessa iniciativa. Estamos orgulhosos, e esperamos que os seus efeitos possam reverberar em outras unidades do país”, declarou.

A websérie contou com a publicação de nove vídeos nas redes sociais do MPAL. Eles mostraram as histórias de pessoas homossexuais, transexuais e não-binárias que falaram sobre como o amor se manifesta na vida de cada uma delas. A iniciativa mostrou que esse sentimento não se prende a formatos supostamente considerados mais bonitos ou corretos, mas, sim, especialmente, que o amor, para além de não seguir padrões, não faz quaisquer distinções de gênero e orientação sexual, estando presente nas relações familiares e homoafetivas, nos círculos de amizade e no ambiente trabalho.

“A campanha elaborada pela Diretoria de Comunicação do MPAL sobre diversidade e amor é disruptiva e inovadora. Ao destacar o amor presente nas relações entre e com homossexuais, transexuais e pessoas não-binárias, as peças atraem a atenção da audiência para um aspecto positivo e pouco explorado sobre o tema. As histórias contadas despertam o olhar para a naturalidade das relações e a beleza do afeto, sem desconsiderar as lutas e desafios da comunidade LGBTQIAPN+. Parabenizo a equipe da Dicom pela iniciativa e coragem de falar sobre o assunto a partir de um contexto ainda culturalmente marcado pela invisibilidade de determinados segmentos sociais”, disse Reginaldo Aguiar, jornalista e secretário de Comunicação do Ministério Público do Ceará.

Além da Dicom do MPAL, a Comunicação dos Ministérios Públicos do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Distrito Federal e Territórios, do Trabalho e do próprio CNMP também apresentaram cases e campanhas consideradas como referência pela CPE.

Conacomp

O Congresso Nacional de Comunicadores do Ministério Público brasileiro tem o objetivo de promover a troca de experiências e fomentar reflexões sobre os principais desafios da Comunicação Pública institucional.

A palestra de abertura do Conacomp ficou a cargo da jornalista Dulcinéia Novais, repórter da TV Globo. Para falar sobre os desafios da comunicação na atualidade, ela contou sobre sua história e trajetória profissional de mais de 40 anos de jornalismo.

A programação também teve a participação do presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP, Moacyr Rey Filho, e do coordenador-geral do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público, Paulo Roberto Ishikawa, que fizeram uma apresentação do Projeto MP Digital; do fotógrafo e mestre em Fotografia Markos Montenegro, que falou sobre “Como produzir vídeos com qualidade a partir do celular”; do jornalista Marco Piquini, que levou a palestra “A emoção e a regra na criação coletiva”; e do professor e palestrante em Negócios Digitais, Marketing e Inovação e integrante da ABC Pública pelo TJMA, Fernando Souza, e Geane Carvalho Alzamora, pesquisadora e professora de Comunicação Social da UFMG, mestra e doutora em Comunicação e Semiótica, que trataram sobre “IA: tecnologia a favor da Comunicação Pública”.