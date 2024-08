Diddy apresenta moção para rejeitar processo contra Rodney Jones

Diddy está atirando de volta Rodney “Lil Rod” Jones … ditado seu processo nada mais é do que uma tentativa de ganhar dinheiro disfarçada de tráfico sexual e conspiração RICO.

O magnata do rap e seu advogado, Marc Agnifiloapresentou uma moção para rejeitar a segunda reclamação alterada de Jones no Tribunal Federal de Manhattan na segunda-feira, atacando todas as reivindicações contra Diddy ponto por ponto.

Mas, principalmente, Diddy está acusando Jones de tentar conseguir um acordo rápido, lançando alegações obscenas apenas para prejudicar sua reputação.

De acordo com os documentos obtidos pelo TMZ, Jones postou recentemente um vídeo no X com o rapper “Tio Murda“… em que são vistos rindo do processo do RJ contra Diddy.

Jones supostamente exigiu que Diddy “pagasse esse dinheiro até segunda-feira” … observando que ele é de Chicago e não “brinca sobre nossos negócios”.

Diddy também diz que Jones não conseguiu provar que seu “negócio ou propriedade” foi ferido sob a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeers – mais conhecida como RICO.

Jones tinha recebido originalmente seu “negócio ou propriedade” foi prejudicado devido ao não pagamento pelos serviços que ele prestou no “The Love Album: Off The Grid” de 2023 de Diddy.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Diddy diz ainda que Jones nunca apresentou uma reclamação primária ao abrigo da Lei de Protecção às Vítimas do Tráfico de 2000, mostrando que ele foi forçado a cometer um acto sexual em troca de algo de valor, ou que foi vítima de tal acto.

Além disso, Diddy argumentou que Jones não forneceu detalhes essenciais descrevendo as alegações de agressão sexual e assédio sexual que fez contra Diddy.

Além disso, Diddy ligou para BS sobre todas as outras reivindicações de Jones em seu processo – nomeadamente responsabilidade premissa, sofrimento emocional e violação de contrato oral. Ele diz que Jones não conseguiu demonstrar que Diddy exercia controle sobre as instalações onde terceiros cometeram supostas agressões.

Diddy também argumentou que Jones nunca declarou uma reclamação de sofrimento emocional. Quanto à quebra de contrato verbal, Diddy diz que ultrapassa o prazo de prescrição.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Quanto ao advogado de Jones, Tyrone Blackburn … ele enfrentou seus próprios problemas jurídicos. Em abril, um juiz encaminhou Blackburn ao comitê de reclamações do distrito do tribunal federal de Nova York… para determinar se ele violou as regras do tribunal. Ao tomar sua decisão, o juiz apontou “deficiências flagrantes” em cinco processos separados que ele moveu.