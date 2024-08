Diddy é nomeado um dos investidores na aquisição do Twitter por Elon Musk em 2022

Diddy foi um dos investidores que ajudou Elon Musk snag X – quando ainda se chamava Twitter – por US$ 44 bilhões em 2022… de acordo com uma lista recentemente divulgada de acionistas da plataforma.

O documento foi divulgado na quarta-feira… listando quase 100 entidades como co-proprietários, com Diddy nomeado como ‘Sean Combs Capital, LLC’ ao lado de outros grandes nomes como Bill Ackman príncipe saudita Al Waleed bin Talal Al Saud e fundador do Twitter Jack Dorsey .

Silverman afirmou que buscava transparência no interesse do público. Ex-funcionários do Twitter alegaram em tribunal que a empresa violou seus acordos de arbitragem ao não pagar-lhes certas taxas depois que Musk assumiu… o que levou a empresa a arquivar a lista anteriormente lacrada.