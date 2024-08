Diego Lopes planeja vencer rápido no UFC 306 e depois encurralar Alexa Grasso na mesma noite

Diego Lopes espera estar no corner de Alexa Grasso quando ela enfrentar Valentina Shevchenko pela terceira vez pelo título peso-mosca feminino do UFC no UFC 306 em 14 de setembro, e esse é outro incentivo para ele buscar uma finalização rápida contra Brian Ortega mais cedo naquela noite.

Lopes e Ortega estão programados para competir na terceira luta do card principal no The Sphere, com Grasso co-headliner do show logo antes de Sean O’Malley vs. Merab Dvalishvili. Lopes espera poder sair do cage sem lesões para estar lá para seu companheiro de equipe.

“Nós conversamos muito sobre isso, como vamos lidar com isso, porque eu estou ao lado dela desde que ela se mudou para 125 [pounds]”, Lopes disse ao MMA Fighting. “Trabalhamos juntas, ajudamos uma à outra, eu a ensino e aprendo com ela, mas não temos ideia do que vamos fazer. Eu luto minha luta, e então vem Alexa. Sabemos como saímos de uma luta, especialmente sabendo o quão durona Ortega é. Pode ser uma guerra e nós duas podemos sair mal. [Laughs.] Mas estou focada. É uma motivação extra para sair bem nessa luta, vencer rápido e correr para o vestiário, trocar de roupa e ficar no canto da Alexa.”

Lopes disse que pediu para sua equipe tentar mover sua luta para baixo no card, mas entende por que ela está posicionada como está. O atleta brasileiro está em uma sequência após vencer quatro lutas consecutivas no UFC em pouco menos de 11 meses contra Gavin Tucker, Pat Sabatini, Sodiq Yusuff e Dan Ige.

Ortega é um desafiante ao título duas vezes que finalizou Yair Rodriguez em sua mais recente aparição no octógono.

“Prefiro lutar cedo”, disse Lopes. “Até disse aos caras que não teria problema em ser a primeira luta da noite, ou duas ou três lutas antes [Grasso]então posso estar lá com ela. Mas onde estamos no card fala do ótimo trabalho que estamos fazendo. E também teremos nossa companheira de equipe Irene Aldana no card. É ótimo para o nosso time, ter três lutadoras em um dos cards mais espetaculares e bem produzidos do UFC.”

Grasso também deve ser encurralado por Francisco Grasso, seu tio e treinador principal na Lobo Gym, e Alessandro Costa, que compete uma semana antes no UFC Vegas 97.

“Sabemos que podemos fazer coisas incríveis quando estamos todos os quatro lá”, disse Lopes. “Fizemos coisas incríveis, e estou extra motivada para vencer rapidamente e correr para o vestiário e estar no canto dela também.”

A academia Lobo Gym do México fez coisas incríveis no UFC, de fato.

Além de Lopes e do campeão peso-mosca Grasso, a equipe também levou Aldana a uma disputa de título contra a ex-campeã de 135 libras Amanda Nunes. Aldana venceu Karol Rosa no início deste ano para se recuperar daquela derrota no campeonato, e agora enfrenta Norma Dumont no UFC 306. Costa enfrenta Matt Schnell em 7 de setembro após um nocaute vencedor de bônus de Kevin Borjas no UFC 301 em maio, e Loopy Godinez continua a subir como uma perspectiva peso-palha, apesar de tropeçar contra as veteranas Virna Jandiroba e Mackenzie Dern no ano passado.

Lopes foi até indicado para Lutador Revelação do Ano no World MMA Awards de 2024, além de Finalização do Ano por seu armlock triângulo sobre Gavin Tucker. A Lobo Gym também está na disputa por melhor academia e Técnico do Ano (Francisco Grasso).

“É incrível para nós”, disse Lopes. “Não muito tempo atrás, as pessoas estavam deixando o México para outros lugares para evoluir, mas fizemos um excelente trabalho aqui. Alexa ganhou quatro prêmios no ano passado treinando e evoluindo no México, e agora tenho a honra de ser nomeado lutador revelação e também melhor finalização. Isso mostra o trabalho que fizemos aqui como uma equipe.”

“Nosso time está correndo contra outros times que têm nomes maiores e mais de 10 atletas no UFC”, ele continuou. “Temos apenas cinco lutadores no UFC, e quatro deles são ranqueados — e nosso grande companheiro de equipe Alessandro Costa está lutando contra o número 12 ranqueado a seguir. Nosso treinador fez um ótimo trabalho.”