DiJonai Carrington critica WNBA por falta de “promoção” para jogo de Boston

DiJonai Carrington criticou a WNBA pelo que ela sentiu ser uma falta de promoção do jogo histórico do Connecticut Sun na terça-feira no TD Garden de Boston.

Depois de liderar Connecticut à vitória diante de um público recorde da franquia no primeiro jogo da WNBA em Boston, Carrington não se conteve quando questionada sobre seus esclarecimentos anteriores. postagem em mídia social em que ela criticou a liga.

“Vou manter isso real o tempo todo — sinto que Connecticut como uma franquia é historicamente desrespeitada”, disse Carrington. “Então, às vezes, se você quer algo, você tem que ir lá e fazer você mesmo. Então foi isso que eu fiz por nós.

“Acho que poderia ter havido muito mais publicidade ou promoção do topo. Connecticut anunciou que teríamos esse jogo provavelmente há quase um ano. … Houve tempo de sobra para fazer o que precisava ser feito.”

O jogo, que foi anunciado em dezembro passado, atraiu um público de 19.125 pessoas, marcando o terceiro jogo da WNBA com maior público nesta temporada e o confronto com maior público na história da franquia Sun.

Carrington ficou especificamente frustrado porque o jogo não foi transmitido na televisão nacional, limitando os espectadores ao WNBA League Pass ou à transmissão ao vivo da liga.

Já que temos que fazer nossa própria promoção…

Estamos jogando no @tdgarden hoje à noite e está ESGOTADO 19k+. Primeiro jogo W aqui. Histórico. Não na TV, mas você pode assistir aqui no Twitter. 🙃 @WNBA — dιjonaι carrιngтon♛ (@DijonaiVictoria) 20 de agosto de 2024

“O jogo deveria ter sido transmitido em rede nacional de televisão”, ela disse após a vitória do Sun por 69-61 sobre o Los Angeles Sparks. “Você não deveria ter que pagar por nenhum tipo de assinatura para ver um jogo que é tão histórico, na minha opinião.”

Carrington marcou 19 pontos, o recorde do jogo, para o Sun, que melhorou para 20-7 e permaneceu em segundo lugar na Conferência Leste. Ela ajudou a liderar uma corrida tardia de 14-0, enquanto Connecticut se recuperava de um déficit de quatro pontos com quatro minutos para jogar.

Carrington, sua companheira de equipe Alyssa Thomas e a treinadora Stephanie White elogiaram a multidão barulhenta por criar o que equivalia a um jogo em casa para o Sun, levando Carrington a brincar sobre a promoção da competição pela liga.

“Não importava de qualquer maneira”, ela disse. “Eles apareceram, e estava esgotado, e nós conseguimos o [win]. Então acho que meu tweet funcionou.”