Disney quer que o processo por homicídio culposo seja arquivado, afirma que a Disney + brecha

A Disney está jogando um curinga impressionante em seu confronto contra um homem que está processando a morte de sua esposa … alegando que a assinatura do Disney + do cara o impede de levar a Mouse House ao tribunal.

De acordo com novos documentos judiciais obtidos pelo TMZ… A Disney pediu que o processo por homicídio culposo fosse retirado do tribunal, porque o demandante, Jeffrey Piccoloconcordou em arbitrar todas as disputas contra a Disney quando se inscreveu, em 2019, para um teste de um mês de seu serviço de streaming.

O que diabos o streaming de TV tem a ver com a esposa de Piccolo, Kanokporn Tangsuanmorrendo em 2023 de reação alérgica alimentar na Disney World? A Disney diz a resposta em letras miúdas.

Todos nós já vimos isso… quando você se inscreve no Disney+, há um longo acordo, que você não lê e simplesmente clica na caixa “Concordo”.

No entanto, esse acordo inclui uma cláusula que exige que você arbitre quaisquer disputas com a Disney, em vez de entrar com uma ação judicial no tribunal tradicional. O benefício para a Disney é que a arbitragem é privada e evita qualquer má relações públicas.

O advogado de Piccolo já respondeu à Disney… chamando o argumento de “absurdo” e dizendo que é uma tentativa de impedir que milhões de assinantes processem a empresa no tribunal padrão.

Tangsuan faleceu em outubro de 2023 depois de jantar com o marido e a sogra no Raglan Road Irish Pub, no Walt Disney World Resort, em Orlando.

Piccolo alegou em seu processo que, quando o grupo optou por comer no pub, foi levado a acreditar que o cardápio era seguro para Tangsuan, que tinha alergias graves a nozes e laticínios.