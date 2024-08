Divórcio de Billy Ray Cyrus e Firerose finalizado

O caso de divórcio de Billy Ray acabou de ser resolvido e assinado, selado e entregue no sistema judicial do Tennessee… advogados de ambos os lados confirmaram ao TMZ.

Os termos do acordo de divórcio, obtidos pelo TMZ, exigem que Firerose saia do casamento com US$ 0… embora Billy Ray esteja entregando seus direitos a créditos e royalties por músicas que o ex-casal escreveu e publicou juntos.