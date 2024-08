Divórcio de Joey Lawrence, atriz acusada pelo marido de cometer adultério com ele

Joey Lawrence teve um caso extraconjugal com uma atriz com quem estrelou em um próximo filme … pelo menos de acordo com seu ex-marido.

Atriz Melina Alves‘ marido afastado, Eduardo Cavaleirofaz a acusação de adultério em novos documentos de seu divórcio em Nova Jersey… e a linha do tempo aqui é reveladora.

TMZ contou a história … esposa de Joey há 2 anos, Samanta Lourençoapenas pediu o divórcio ele, e ela lista junho como a data da separação.

Agora, veja só… em novos documentos obtidos pelo TMZ, o ex-marido de Melina afirma que descobriu no final de março que Joey e Melina estavam transando. Ele faz a alegação em documentos de divórcio apresentados no final de julho, algumas semanas antes de a esposa de Joey pedir o fim do casamento.

Além do mais, Joey e Melina são acusados ​​de ter um caso na Califórnia… o que é bastante interessante, considerando que eles estrelam lado a lado no próximo filme, “Socked In For Christmas”, que provavelmente foi filmado em Hollywood.

Joey tem o papel principal no filme, enquanto Melina é a escritora do projeto e também tem crédito de atuação.

E, aparentemente, o ex-marido de Melina também não acha que o suposto caso tenha sido curto e amável… alegando que o caso ocorreu “em vários outros momentos e lugares”.

Melina até apresentou Joey em sua página do Instagram, mas recentemente excluiu uma foto deles juntos.

Joey tem um histórico de ficar romântico com mulheres nos sets de filmagem… ele realmente conheceu sua atual ex-esposa enquanto filmavam juntos um filme para toda a vida. Ele e Melina têm filhos com cônjuges agora separados.