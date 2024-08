DJ Envy sugere que Cardi B e Offset evitem mídias sociais para salvar o casamento

TMZ. com

Inveja do DJ ainda está torcendo por cartão b dar Desvio ‘ Seu casamento – mesmo horas depois do rapper de “Bodak Yellow” ter pedido o divórcio … e ele ainda recebeu conselhos sobre como fazer isso funcionar.

Recebemos o co-apresentador do ‘Breakfast Club’ em Nova York na quinta-feira – e ele disse ao TMZ Hip Hop que tem relacionamentos com Cardi e Offset … e acha que ambos são pessoas genuinamente boas, mesmo que tenham alguns problemas para trabalhar entre eles.

Claro, ele está reagindo ao fato de Cardi ter incendiado a internet – não apenas anunciando seu divórcio mas o fato ela esta gravida com um novo bebê… e DJE tem pensamentos.

Confira – Envy especula sobre por que Cardi e Offset podem estar brigando … e ele sugere que pode ter algo a ver com o pão no forno dela. Mesmo que não tenha nada a ver com isso… Envy diz que espera que eles possam se reconciliar.