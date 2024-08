Doações chegam para Lazar Dukic após afogamento nos jogos CrossFit

A FITAID – uma empresa de bebidas que era uma das parceiras de negócios de Dukic – iniciou uma GoFundMe na quinta-feira… com o objetivo inicial de arrecadar US$ 30 mil.

Mas as contribuições estão chegando a cada minuto… com mais de US$ 75.000 arrecadados no momento desta postagem. A nova meta foi fixada em US$ 100 mil.