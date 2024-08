Dodgers colocam Tyler Glasnow na IL com tendinite no cotovelo direito

ST. LOUIS — O arremessador do Los Angeles Dodgers, Tyler Glasnow, foi colocado na lista de lesionados por 15 dias na sexta-feira com tendinite no cotovelo direito.

É a segunda passagem do destro de 31 anos pela IL nesta temporada.

Glasnow tem 9-6 com uma ERA de 3,49 em 22 partidas em sua primeira temporada com os Dodgers. Ele tem 168 strikeouts, o recorde da carreira, em 134 innings, e manteve os rebatedores com uma média de rebatidas de 0,190.

Glasnow, adquirido em uma troca com Tampa Bay em dezembro passado, foi selecionado para seu primeiro time All-Star em julho. Ele não obteve uma decisão em sua partida mais recente, domingo, em Pittsburgh, onde lançou 98 arremessos, permitindo duas corridas em sete innings.

Os Dodgers convocaram o canhoto Justin Wrobleski do Triple-A Oklahoma City para começar na sexta-feira à noite contra o St. Louis Cardinals.

Los Angeles começou o dia com uma vantagem de dois jogos na NL West sobre Arizona e San Diego.

Em outras notícias relacionadas a lesões, os Dodgers enviaram o jogador Chris Taylor para uma missão de reabilitação em Oklahoma City.