Dodgers RHP Walker Buehler retorna de IL em derrota para Brewers

MILWAUKEE — Depois de perder toda a temporada de 2023 para se recuperar da cirurgia de Tommy John, Walker Buehler quer recuperar sua forma All-Star e ajudar o Los Angeles Dodgers em sua busca pelos playoffs.

Mas seus resultados nesta temporada mostram que ele ainda tem um longo caminho a percorrer.

Buehler saiu da lista de lesionados na quarta-feira, depois de perder quase dois meses com inflamação no quadril direito, mas não conseguiu proteger uma vantagem inicial de 3 a 0, já que os Dodgers caíram por 5 a 4 para o Milwaukee Brewers. O duas vezes All-Star eliminou três, mas concedeu quatro walks e permitiu três rebatidas e quatro corridas — uma merecida — em 3⅓ innings.

Buehler, de 30 anos, tem um histórico de 1-4 e uma ERA de 5,58 em nove partidas nesta temporada.

“Eu me sinto mais próximo do que há alguns meses, mas como eu disse, no final das contas, há um padrão de performance aqui, e estou muito ciente de onde estou nesse padrão”, disse Buehler. “Continue insistindo. ‘Desejo’ não é a palavra certa, ou ‘esperança’, mas continue esperançosamente fazendo as coisas certas e tudo dará certo.”

Buehler terminou em nono na votação do Prêmio Cy Young da Liga Nacional em 2019 e em quarto dois anos depois, ganhando seleções para o Jogo das Estrelas em cada uma dessas temporadas. Mas sua temporada de 2022 terminou em junho, pois ele teve que passar por uma cirurgia de Tommy John. Ele perdeu toda a temporada passada enquanto se recuperava.

Ele foi inconsistente em oito partidas este ano antes de sua lesão no quadril colocá-lo de volta na lista de lesionados. Agora ele está tentando recuperar a forma que mostrou antes de seus problemas no cotovelo.

“Estou fora há muito tempo, mas também estou saudável e jogando há muito tempo, então não tenho muitas desculpas para isso, a não ser que continuo tentando isso e aquilo e isso e aquilo e não consigo encontrar o que funciona”, disse Buehler.

Seu desempenho na quarta-feira exemplificou suas dificuldades recentes.

Buehler caminhou os três primeiros rebatedores que enfrentou. Ele saiu daquele inning sem permitir nenhuma corrida graças a uma grande assistência do defensor central Kevin Kiermaier, que pegou uma bola voadora de William Contreras e fez um arremesso de 99 mph para o home plate para eliminar Brice Turang e completar uma dupla jogada.

Mas ele cedeu três corridas no inning seguinte, quando os Brewers empataram o jogo. Jake Bauers abriu o segundo com um home run para a direita quando Buehler tentou lançar um arremesso para baixo e para longe, mas conseguiu subir e entrar.

“Só pelo teste de visão, ele estava fora de sincronia esta noite”, disse o gerente do Dodgers, Dave Roberts. “Acho que seu lançamento foi inconsistente e, obviamente, a entrega inconsistente. Ele não conseguiu strike one com muita frequência esta noite. Ele estava trabalhando atrás dos rebatedores. Então você está tentando encontrar seu caminho de volta para as contagens. É difícil viver assim.”

Buehler sabe disso muito bem.

“Simplesmente há muitos erros”, disse Buehler. “Simplesmente há muitas lacunas na minha entrega em termos de onde pequenas coisas podem dar errado.”

Esta foi a primeira aparição de Buehler na liga principal desde 18 de junho devido ao seu problema no quadril. Em três aparições de reabilitação com o Triple-A Oklahoma City, Buehler permitiu nove corridas merecidas em 12⅔ innings.

Os Dodgers, líderes da NL West, adorariam ver Buehler recuperar sua forma máxima enquanto tentam suportar todas as lesões que reduziram sua profundidade de arremessos nesta temporada. O último contratempo veio com o anúncio de terça-feira de que River Ryan passará por uma cirurgia de Tommy John na próxima semana.

Buehler vê sinais de progresso. Ele se vê se saindo melhor em aquecimentos e sessões de bullpen. Agora ele precisa traduzir isso para situações de jogo.

“Ele ainda está procurando”, disse Roberts.