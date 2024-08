Dois são presos por supostamente planejarem ataque terrorista em show de Taylor Swift

Dois homens foram presos por supostamente planejarem um ataque terrorista em Taylor Swiftshow de em Viena, Áustria … TMZ confirmou.

Um representante da Polícia Estadual de Viena disse ao TMZ… dois cidadãos austríacos, incluindo um suspeito de 19 anos, foram presos por supostamente planejarem um ataque terrorista em um dos shows de Taylor neste fim de semana. Não está claro o que exatamente eles planejavam fazer.

Um esquadrão anti-bomba teria encontrado substâncias químicas após invadir a casa do jovem de 19 anos, que era suspeito de possuir um artefato explosivo, segundo a polícia. As autoridades estão investigando se as substâncias encontradas na residência poderiam ter sido usadas para fabricar uma bomba.

Fomos informados de que as autoridades entraram em contato com os organizadores, que provavelmente entrarão em contato com a equipe de Taylor sobre a situação.

Os suspeitos radicalizaram-se online, de acordo com Diretor-Geral de Segurança Pública Francisco Ruff … que afirma que o suspeito de 19 anos jurou lealdade ao Estado Islâmico.

A polícia ainda não divulgou os nomes dos suspeitos.

Embora esta crise tenha sido evitada, é o segundo ato de violência planejado envolvendo os fãs do T-Swift em poucas semanas. Lembre-se, um suspeito de 17 anos foi preso após um workshop de dança com tema de Taylor Swift no Reino Unido se transformou em um massacre.

Aquele suspeito de 17 anos, Axel Rudakubana, matou três crianças – de 6, 7 e 9 anos – e feriu várias outras. Taylor respondido depois da tragédia … dizendo que seu coração estava com as famílias das vítimas.