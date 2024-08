Dolphins estendem contrato do técnico Mike McDaniel em meio a sucesso histórico

OO treinador principal Mike McDaniel não só passou por uma grande transformação física, mas também recebeu algumas notícias importantes. O Miami Dolphins assinou com ele um novo contrato que vai mantê-lo no time até a temporada de 2028. O valor exato do acordo ainda não foi divulgado, mas está claro que ambas as partes estão entusiasmadas com ele, especialmente considerando o sucesso recente que os Dolphins tiveram sob a liderança de McDaniel.

De acordo com a ESPN Jeff Darlington“O técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, assinou um novo contrato que o estende até a temporada de 2028, disseram fontes“Esta extensão vem na esteira dos Dolphins ostentando o melhor ataque da NFL em 2023um feito que não alcançavam desde 1994. Além disso, eles fizeram aparições consecutivas nos playoffs pela primeira vez em 23 anos sob a orientação de McDaniel.

Tyreek Hill revela as palavras cruéis de Mike McDaniel para ele na frente do time após a derrota no playoff para o Chiefs

O impacto de McDaniel no time tem sido inegável, e não é surpresa que os Dolphins estejam ansiosos para mantê-lo a bordo. Eles não apenas garantiram uma extensão de contrato para o quarterback estrela Tua Tagovailoa, mas também reestruturaram o wide receiver dinâmico Contrato de Tyreek Hill e deu um para Jaylen Waddle no início da offseason.

Os Dolphins precisavam desesperadamente de uma mudança de ritmo positiva após períodos decepcionantes de treinadores como Joe Philbin, Adam Gase e Brian Flores. McDaniel foi uma lufada de ar fresco para a franquia, levando-os a aparições consecutivas nos playoffs e reviver um ataque que não via esse nível de sucesso há quase três décadas.

Uma prova do ressurgimento dos Dolphins na NFL

Como Darlington salientou, “Sob McDaniel, os Dolphins tiveram o ataque mais bem classificado da NFL em 2023 (primeira vez desde 1994). Eles também tiveram suas primeiras aparições consecutivas nos playoffs em 23 anos“Essas conquistas dizem muito sobre o impacto que McDaniel teve na equipe em um período relativamente curto.

Uma das conquistas mais significativas de McDaniel foi desbloqueando o potencial inexplorado de Tua Tagovailoa. Após um período tumultuado que supostamente afetou a confiança de Tagovailoa, McDaniel desempenhou um papel fundamental em restaurá-la e ajudar o jovem quarterback a prosperar. Essa reviravolta é uma prova da destreza de McDaniel como treinador e de sua capacidade de extrair o melhor de seus jogadores.

Nas palavras de Jeff Darlington, “McDaniel, sem dúvida, causou um impacto significativo nos Dolphins, e sua influência no sucesso do time é inegável.“Com a visão de McDaniel e a motivação coletiva da equipe, os Dolphins estão preparados para o sucesso contínuo enquanto olham para as próximas temporadas.