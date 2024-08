Dominic Solanke assina contrato de seis anos com o Tottenham

Dominic Solanke marcou 19 gols na Premier League pelo Bournemouth na temporada passada. Getty

O Tottenham Hotspur contratou o atacante Dominic Solanke do Bournemouth em um acordo que vai até 2030, anunciou o clube do norte de Londres no sábado.

Os detalhes financeiros não foram divulgados por nenhuma das partes, mas a mídia britânica informou que o acordo vale cerca de £ 65 milhões (US$ 83 milhões), tornando-se uma transferência recorde para o Bournemouth.

“[Solanke] se juntará ao Tottenham Hotspur por um pacote financeiro significativo — o maior que o clube já recebeu por um jogador”, disse o Bournemouth em um comunicado.

O jogador de 26 anos, que disputou uma partida pela Inglaterra, teve uma ótima temporada 2023-24, marcando 19 gols na primeira divisão inglesa para ajudar o Bournemouth a atingir seu maior total de pontos na era da Premier League.

Depois de começar sua carreira no Chelsea, Solanke se mudou para o Liverpool em 2017 antes de se transferir para o Bournemouth em 2019 e marcar 77 vezes em 216 jogos em todas as competições.

O Spurs, que terminou em quinto na temporada passada, começa sua campanha na Premier League contra o promovido Leicester City em 19 de agosto.