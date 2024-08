Dominique Dawes chama o drama da medalha de Jordan Chiles de ‘infeliz’, mas prevê um grande retorno

Dominique Dawes diz o drama em torno Jordânia no Chile ‘medalha de bronze é “infeliz”… mas ela encomendado TMZ Esportes ela tem certeza de que a saga mostrará o verdadeiro valor da ginasta no campeonato.

Dominique diz que não falou com Jordan sobre tudo isso – e não tem planos de fazê-lo no momento – mas explicou que embora a situação é uma montanha-russa emocional, ela ainda deve se sentir bem por ter um momento icônico no pódio de qualquer maneira.

“Muitos atletas que recebem medalhas olímpicas no futuro por causa de uma violação ou de uma determinada regra que foi quebrada, eles não tiveram aquela experiência na cerimônia de medalha olímpica”, disse Dawes. “Ela teve essa experiência, e não apenas ela teve a experiência, foi uma imagem icônica tirada dela. Foi uma foto feminina totalmente negra no pódio que nunca ocorreu antes e pode não ocorrer novamente.”

Chiles ainda tem uma chance de recuperar sua medalha – as autoridades dos EUA ainda estão trabalhando no processo de apelação para tentar mudar a decisão – mas de qualquer forma, Dawes deixou claro que está muito orgulhosa da jovem de 23 anos, com ou sem bronze em volta do pescoço.