Don Lemon processa Elon Musk por fraude após fracasso do acordo X

Dom Limão está tomando medidas legais contra Elon Musk depois que seu programa X foi cancelado sem cerimônia após um episódio … agora alegando que ele nunca foi pago adequadamente.

O jornalista de longa data atacou o CEO de tecnologia com uma ação judicial na quinta-feira, na qual ele alega que a EM se recusou a pagá-lo depois que o acordo fracassou. De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Elon fez uma promessa verbal de pagar à DL US$ 1,5 milhão por ano para fazer vídeos para X… como forma de atrair anunciantes cada vez menores.



13/03/24

Don afirma que também lhe foi prometido uma parte da receita de publicidade e outros incentivos em dinheiro se sua presença no X (antigo Twitter) crescesse – mas Don afirma que Elon resgatou esse acordo… que Don acredita violar a lei.

Embora Don diga nos documentos que não tinha um contrato por escrito em vigor, ele afirma que Elon lhe garantiu por telefone todas essas supostas promessas – e supostamente disse que ainda apoiaria DL financeiramente… mesmo que o fizesse. Não gosto do conteúdo.



No entanto, como bem sabem aqueles que estão familiarizados com a saga… este negócio logo desmoronou após um entrevista desastrosa entre Don e Elon (o primeiro projeto oficial de Don com X) – onde o CEO da Tesla respondeu mal a perguntas sobre uso de drogas e política.

Elon mais tarde afirmou ser X ele Puxou o plugue no projeto porque Don adotou uma abordagem “moribunda” do jornalismo.

A sua abordagem era basicamente “CNN, mas nas redes sociais”, o que não funciona, como evidenciado pelo facto de a CNN estar a morrer. E, em vez de ser o verdadeiro Don Lemon, era apenas Jeff Zucker falando através de Don, então faltou autenticidade. Tudo isso dito, Lemon/Zucker são… -Elon Musk (@elonmusk) 13 de março de 2024

No entanto, Don afirma que seu futuro no X já havia sido ameaçado antes da entrevista com Elon.

Don alega que foi pressionado a anunciar sua nova colaboração com a X na CES – uma famosa conferência de tecnologia em Las Vegas. DL afirma que seu acordo seria revogado se ele não participasse da conferência ao lado do CEO da X Linda Yaccarino.



Advogado de Don, Carney Shegerian, diz isto … “Os executivos de X usaram Don para sustentar seu discurso de vendas de publicidade, depois cancelaram a parceria e arrastaram o nome de Don na lama.” Don está processando por fraude, deturpação negligente, apropriação indébita de nome e imagem, quebra de contrato e outras causas de ação. Ele está buscando indenização.