Donald Trump acerta uma tacada de golfe impressionante e erra o hole-in-one por centímetros

Reproduzir conteúdo de vídeo





Donald Trumpo jogo de golfe de nunca esteve melhor… apenas algumas semanas depois de ele impressionar a estrela do LIV Bryson DeChambeau com seu trabalho no campo, ele quase acertou um hole-in-one enquanto jogava com sua família.

Confira alguns vídeos Donald Trump Jr. postado sobre sua rodada com seu pai no fim de semana… Bem. 45 acertou um chute tão certeiro que errou um ás por apenas alguns centímetros.

O buraco era um Par 3 cercado por água e um grande bunker… e embora não esteja claro por quanto tempo foi jogado – com base no ferro que DT estava usando, parecia estar em algum lugar na faixa de 160 jardas.

Depois de fumar a bola, Trump sabia que acertou uma boa bola… já que nem sequer a viu cair. Dê uma olhada no vídeo, ele gritou: “OK, entre no buraco”, antes de se virar para seus parceiros de jogo.

O filho de Trump ficou impressionado com o local onde caiu no gramado… gritando: “Oh meu Deus”, pouco antes de perceber que acertou o pino e caiu a cerca de meio metro de distância do buraco.

“Em uma partida contra minhas filhas e alguns jovens jogadores de golfe competitivos locais, meu pai literalmente acertou o pino”, disse Trump Jr. escreveu em uma legenda na filmagem.

Enquanto isso, Don Corleone se vangloriou minimamente da tacada… apenas virando-se casualmente para se gabar disso diante do pequeno grupo de pessoas que se reuniram na área do tee.

É claro que muitos não deveriam se surpreender com seu jogo de golfe no momento… porque no início deste verão, ele quase quebrou os 50 anos enquanto jogava ao lado de DeChambeau.