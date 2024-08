Donald Trump afirma que a multidão em 6 de janeiro é maior que o discurso ‘I Have a Dream’ da MLK

Reproduzir conteúdo de vídeo



Donald Trumpestá comparando tamanhos novamente – o tamanho da multidão – porque ele diz que atrai multidões maiores do que alguns dos maiores oradores da história… incluindo Martin Luther King Júnior.

O ex-presidente dos Estados Unidos falou com repórteres em Mar-A-Lago na quinta-feira… e 45 não resistiu em se gabar de quão massivo foi seu comício em 6 de janeiro de 2021 – antes do motim no Capitólio.

Trump diz que as pessoas afirmam regularmente que a multidão era menor do que realmente era… dizendo que acha que um milhão de participantes estavam lá para apoiá-lo… dizendo que quando você compara as fotos de 6 de janeiro com as fotos do discurso “I Have a Dream” da MLK, ele está derrotou o líder dos direitos civis.

Ele diz aos repórteres para compararem uma foto de seu discurso com uma do MLK na escadaria do Lincoln Memorial – ele diz que você verá que as duas multidões são iguais. Vale a pena notar… Trump diz que eles falaram no mesmo local – mas não o fizeram. MLK falou na escadaria do Lincoln Memorial e Trump falou no Ellipse, a cerca de um quilômetro de distância.

DJT diz que está feliz em deixar as pessoas continuarem dizendo que MLK trouxe mais pessoas porque ele gosta dele… mas ele certamente não está acreditando. Claro, Dr. King morreu em 1968 – então, é um pouco estranho que ele sinta a necessidade de jogar o jogo “o meu é maior que o seu” com ele.

O debate sobre o tamanho de Trump é o segundo em que ele se envolveu recentemente… ontem mesmo Kamala Harris‘equipe postada em Verdade Socialsombreando a multidão de Trump comparando-a com a dela.

#QUEBRA: O presidente Trump concorda com 3 debates presidenciais contra Kamala Harris, incluindo ABC

– Fox News em setembro. 4

– NBC em setembro. 10

– ABC é setembro. 25 “O outro lado tem que concordar com os termos. Eles podem concordar ou não.” “Temos que esclarecer as coisas.” pic.twitter.com/1oX5acO5F6 – Voz da Flórida (@FLVoiceNews) 8 de agosto de 2024

A propósito… Trump está de olho em se comparar a Harris em mais do que apenas o tamanho da multidão. Ele disse aos repórteres na quinta-feira que concordou com três debates contra KH, e agora o lado dela só precisa concordar com os termos.