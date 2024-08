Donald Trump afirma que fez um passeio de helicóptero com o ex de Kamala e liga para BS

O negócio é o seguinte… durante a coletiva de imprensa de Trump com repórteres em Mar-A-Lago na quinta-feira, ele retirou todos os seus movimentos habituais – fazendo afirmações controversas e citando nomes de algumas figuras públicas importantes.

Uma dessas figuras foi o ex-prefeito de SF Willie Brown que já namorou o oponente presidencial do DJT Kamala Harris – e com quem Trump diz ter voado uma vez em um helicóptero que quase caiu.

Ele acrescenta que WB lhe contou coisas terríveis sobre Kamala, embora Trump não entre em muitos detalhes… e, de acordo com Willie, ele não entrou em detalhes porque é tudo besteira.

Brown conversou com o canal local de San Francisco COROA 4 dizendo que nunca fez negócios ou fez um passeio de helicóptero ao lado de Trump. Willie diz que tudo isso é uma “ficção criativa” que Donald está inventando para menosprezar Kamala.

Ele acrescenta que também não entraria em um helicóptero com Donald… temendo que alguém com uma agenda pudesse interferir na aeronave e matar os dois.

É possível que Trump esteja tentando fazer com que as pessoas falem novamente sobre as origens políticas de Kamala… lembre-se, alguns conservadores insinuaram – ou afirmaram diretamente – que ela dormiu até chegar ao topo – incluindo um convidado da Fox News que liguei para ela a “garota Hawk Tuah original”.