Donald Trump cobrando US $ 50.000 por uma oportunidade fotográfica na arrecadação de fundos em Hamptons

Donald Trump está arrecadando dinheiro para sua campanha presidencial com jantares chiques, onde custa uma fortuna sentar à mesa com ele e uma pilha gorda para uma oportunidade de foto.

O candidato republicano participará de um evento de arrecadação de fundos hoje à noite nos Hamptons, e custa US$ 25 mil apenas para comparecer… e US$ 50 mil para uma foto com o ex-presidente.