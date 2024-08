Donald Trump desafia Kamala Harris para um debate na Fox News

Donald Trump você acabou de me dizer Kamala Harris “Estou dentro”, concordando em debater com seu rival presidencial democrata e praticamente prometendo que será um evento selvagem.

O candidato presidencial republicano postou uma mensagem na noite de sexta-feira em sua plataforma Truth Social explicando que deseja encontrar Kamala no palco na Pensilvânia para um debate televisionado que iria ao ar em 4 de setembro na Fox News.

DT solicitou uma audiência ao vivo, ao contrário de seu primeiro debate na CNN com o então candidato presidencial democrata Joe Biden. Falando nisso, DT deu um soco no Comandante-em-Chefe do Truth Social, chamando-o pelo apelido dado por Trump, “Sleepy Joe”.