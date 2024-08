Donald Trump diz a Elon Musk que a imigração ilegal salvou sua vida

Elon riu do comentário de Trump… e Trump disse repetidamente que foi um milagre e um ato de Deus que ele se moveu bem na hora certa e a bala atingiu sua orelha. Trump diz que teria falado com Elon de um reino diferente se não fosse pela imigração ilegal.

Na tentativa de assassinato, Elon continuou tentando convencer Trump a atacar o Serviço Secreto… com Musk dizendo que era inacreditável que o telhado não estivesse protegido… mas Trump não quis morder. Em vez disso, Trump elogiou os agentes do USSS e o atirador que matou Crooks… e Elon disse que a imagem de Trump erguendo o punho era a essência da América.

Trump também disse que voltará a Butler para um comício de campanha em outubro. Ele anunciou seu retorno a Butler no mês passado, mas não deu nenhuma indicação de quando seria até sua entrevista com Elon.

A entrevista de áudio ao vivo deveria começar às 20h ET em ponto, mas as pessoas tiveram problemas para entrar na conversa e às 20h18 Elon atribuiu os problemas a um ataque “massivo” de negação de serviço.

Poucos minutos depois, Elon afirmou que X testou seu sistema com 8 milhões de ouvintes simultâneos no início do dia – aparentemente sem problemas – e às 20h27 horário do leste dos EUA ele estava dizendo que entrevistaria Trump em um espaço menor e “postaria o não editado áudio imediatamente depois disso.”