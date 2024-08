Donald Trump publica fotos falsas de IA de Taylor Swift endossando-o para presidente

Trump foi ao X no domingo à noite para compartilhar várias fotos de mulheres vestindo camisetas “Swifties for Trump”… embora muitas das imagens sejam claramente adulteradas.

No entanto, nenhuma dessas imagens veio do campo do cantor… já que Taylor ainda não endossou publicamente um candidato para as eleições presidenciais de 2024. Embora Taylor tenha endossado notavelmente Joe Biden em 2020… e fez um ataque público a Trump na época.