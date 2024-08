Donald Trump rebate comentários de Barack Obama no DNC

Donald Trump não está recuando nos ataques pessoais… observando que os Obama estavam “atirando” nele no DNC – então, por que ele deveria se ater à política?

O ex-POTUS subiu ao palco na Carolina do Norte na tarde de quarta-feira … citando nomes Barack Hussein Obama – usando o nome completo do seu antecessor presidencial – e dizendo que BO o atingiu com alguns ataques pessoais delicados.