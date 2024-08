Donovan reconhece curva de aprendizado ‘íngreme’ como treinador do Wave

O técnico interino do San Diego Wave, Landon Donovan, sabe que enfrenta uma curva de aprendizado “íngreme” quando se trata de treinar jogadores da NWSL e reconhece que esse processo terá que acontecer rápido e no trabalho.

A lenda do futebol dos EUA, que treinará um time profissional feminino pela primeira vez, foi anunciada como a nova interina da Wave na sexta-feira passada. Menos de uma semana após sua contratação, Donovan fará sua estreia nas laterais do campo na terça-feira em uma partida da Concacaf W Champions Cup contra o Santa Fe FC na Cidade do Panamá, Panamá.

“Íngreme, com certeza”, disse Donovan em sua entrevista coletiva de apresentação na segunda-feira. “Tenho uma linha de base, conheço muitos jogadores aqui [in San Diego] depois de assisti-los nas últimas temporadas, mas o resto da liga… vou ter que contar com as pessoas, e estou me atualizando rápido.

“Então, assisti a muitos filmes nas últimas duas semanas tentando entender melhor a liga.”

O jogador de 42 anos tentará reviver os detentores do NWSL Shield que estão atualmente fora de uma posição de playoff. Passado o ponto da metade da temporada regular, o Wave tem um recorde de 3W-6D-7L.

“Haverá muitos solavancos na estrada”, disse Donovan. “Vocês não verão um time perfeito amanhã de forma alguma, mas haverá progresso. Acho que ficará claro para ver. E então, no final das contas, acho que não quero viver com medo e só queremos ser corajosos e tentar fazer as coisas do jeito que eu sei fazer.”

Durante a coletiva de imprensa de segunda-feira, Donovan também descartou a ideia de que vê o trabalho como um trampolim.

“Já me ofereceram quatro empregos na MLS na minha vida desde que comecei a treinar e recusei todos eles, e há algumas razões”, disse Donovan. “Uma delas é, sem nenhuma ordem específica, eu amo San Diego. Eu amo trabalhar com boas pessoas. Eu disse [club president] Jill [Ellis] quando tomo uma decisão na minha carreira, é sobre pessoas, a paixão que tenho por ela e o projeto.

“Eu conheci [sporting director and general manager] Cami [Ashton] e imediatamente nos conectamos. Eu conheço Alex [Morgan] por muito tempo, conhecendo essas mulheres rapidamente, elas são seres humanos incríveis.

“As pessoas questionaram minha motivação quando não joguei na Europa durante toda a minha carreira, e fiquei feliz em jogar em Los Angeles e ajudar a MLS a crescer em torno de boas pessoas e ter paixão por um projeto em que acreditava, e estar perto da minha família. Então sou diferente dessa forma, sempre fui diferente. Não me preocupo com o próximo emprego ou o próximo show ou o que isso significa, ou o trampolim.”

Se o trabalho for um trampolim, pode ser para uma função permanente no cargo que ele acabou de assumir, com Donovan sugerindo que há uma possibilidade de ele continuar na Wave no futuro.

“A porta está aberta, mas o que concordamos é até o final da temporada e partiremos daí”, disse o campeão da MLS Cup com o LA Galaxy. “Nós [Donovan and Ellis] ambos disseram, ‘olha, se der certo, vamos ter a conversa. Se não, um lado não quer ou o outro, sem problemas.’ Não há ressentimentos, e seguiremos em frente.”

Após a partida de terça-feira no Panamá, o Wave retornará à NWSL com um jogo em casa contra o Angel City FC em 24 de agosto.

A única experiência de Donovan como treinador em nível profissional foi com o extinto San Diego Loyal no USL Championship de 2020 a 22. Em nível internacional, ele é o único americano a registrar mais de 50 gols e assistências pelos Estados Unidos.