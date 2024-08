Dr. Dre recebe oferta de treinamento do medalhista de ouro em tiro com arco para os jogos de Los Angeles em 2028

Reproduzir conteúdo de vídeo



Se Dr. Dre leva a sério a competição de tiro com arco nos Jogos de Los Angeles de 2028, ele tem um duas vezes medalhista de ouro olímpico ao seu lado, disposto a ajudá-lo a trazer o ouro para casa!!

Justin Huish – um colega nativo de Cali – ficou emocionado depois que o ícone do hip hop revelou que quer participar do evento de tiro com arco das Olimpíadas em quatro anos… contando TMZ Esportes ele acredita que pode ter sucesso – mesmo aos 59 anos de idade.

“Qualquer pessoa pode fazer isso em qualquer idade. Não há realmente um limite de idade”, disse Huish. “Você pode ser um fenômeno e realmente não sabe.”

Huish – que recentemente competiu no Outdoor Nationals no Texas – sente que faz sentido se juntar a Dre para ajudá-lo a realizar seus sonhos… e ambos moram no SoCal, então viajar não é problema.

“Vou até sua casa”, disse o homem de 49 anos, “vou treinar você. Vou dedicar meu tempo para treinar com você”.

Além disso, Huish – que ganhou duas medalhas de ouro olímpicas no tiro com arco – disse que poderia contratar o Dr. Dre entrou em contato com as pessoas certas, incluindo os treinadores da equipe dos EUA.

“Se você está realmente falando sério sobre isso, me avise. Nós faremos isso acontecer!”



Huish – que perdeu as Olimpíadas de Tóquio – também pretende competir nos Jogos de 2028, especialmente por ser em “casa”.



Esperançosamente, veremos esses dois deixando as flechas voarem juntas aqui em breve.